Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu’nda, “Al-İ Beyt Mirasını Yeniden Düşünmek” temasıyla düzenlenen “2. Al-İ Beyt Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Hafız İbrahim Yağız’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sempozyumun açılış konuşmaları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz tarafından yapıldı.

PROF. DR. ALİ ERBAŞ: “EHLİBEYT, PEYGAMBER AŞKININ GÖSTERGESİDİR”

Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ehlibeyt” kavramının, Hz. Peygamber’in ailesine özgü bir anlam kazanarak İslam kültüründe önemli bir yer edindiğini vurguladı. Erbaş, “Başlangıçta ‘ev halkı’ anlamında kullanılan bu tabir, vahyin ilkeleriyle Peygamber Efendimizin mutahhar eşleri, çocukları, torunları ve yakınlarından oluşan ailesinin özel ismi oldu. Müslümanlar, onun hayatındaki ölçü ve prensipleri Ehlibeyt’ten öğrenmiştir” dedi. Hz. Peygamber’in Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i Ehlibeyt’ten saydığını belirten Erbaş, “Ehlibeyt’e duyulan sevgi, Muhammedî muhabbettir. Bu sevgi, Peygamberimizin emanetlerine sımsıkı sarılma gayretinin ifadesidir” diye konuştu.

PROF. DR. NEVZAT TARHAN: “EHLİBEYT, AHLAKİ BİR MİHENK TAŞIDIR”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, insanlığın nebevi ahlaktan uzaklaştığı bir dönemde Ehlibeyt’in önemine dikkat çekti. “Hz. Ali ilmin, cesaretin ve adaletin; Hz. Fatıma iffetin ve sadakatin; Hz. Hasan barışın, Hz. Hüseyin ise direnişin sembolüdür” diyen Tarhan, Gazze’deki direnişi örnek göstererek, “Dokuz çocuğunu kaybeden bir annenin ‘Elhamdülillah’ demesi, İslam’ın gücünü gösteriyor. Ehlibeyt’in sabır ve istikamet yolu, bugün de bize rehber” dedi. Tarhan, yapay zekaya Hz. Muhammed’in bugünkü yöntemlerini sorduğunu paylaşarak, “Yapay zeka, onun sosyal medyayı, merhamet ve adaleti, eğitimi, şûrayı ve barışçıl diyaloğu önceliklendireceğini söylüyor” diye ekledi.

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, İslam dünyasındaki fitnelere işaret ederek, “Hadislerde, İslam düşmanı güçlerin mağlup edileceği ve ehli imanın bir kumandan etrafında birleşeceği müjdeleniyor. Umarım bu, Türkiye olur. Şii-Sünni ayrımı yapmadan tüm Müslümanlara dua edelim” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Gazze’deki soykırımı “çağımızın Kerbela’sı” olarak nitelendirerek, “Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar katlediliyor, dünya ise susuyor. Bu, Batı medeniyetinin iflasıdır. Al-İ Beyt mirasını yeniden düşünmek, bu değerleri insanlığa taşımak görevimiz” dedi.

Sempozyum, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın Prof. Dr. Ali Erbaş’a plaket takdimi ve katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.