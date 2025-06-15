1 milyondan fazla öğrenci sınavda ter döktü, sonuçlar 11 Temmuz’da açıklanacak

Bu yıl 1 milyon 10 bin 916 8’inci sınıf öğrencisinin başvurduğu LGS, 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda gerçekleştirildi. Yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda sınav uygulaması yapıldı.

İki oturumda toplam 90 soru yöneltildi

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan 50 soruluk sözel alanda sorular yöneltildi.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yer aldı.

Öğrenciler, sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra, sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.

Sonuçlar 11 Temmuz’da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçlarının 11 Temmuz 2025 Cuma günü ilan edileceğini duyurdu. Aynı gün, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Bu kılavuzla birlikte tercih süreci ve yerleştirme takvimi de netlik kazanacak.

Adaylar, soru ve cevap anahtarlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesinden erişebilecek.

Sözel Bölüm Kitapçığı için tıklayınız

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Kaynak : PHA