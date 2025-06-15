Yöresel kültür, tarihi figürler ve yaşam biçimleri duvarlarda yeniden canlanıyor

Duvarlar artık susmuyor: Şehir belleği resimle anlatılıyor

Uzun süre ilgisizlik nedeniyle yıpranan ve gelişi güzel sprey boyalarla karalanan gri duvar yüzeyleri, artık Adıyaman’ın kültürel belleğini yansıtan sahnelerle bezeniyor. Duvarlara işlenen motifler arasında, Adıyamanlı nenelerin, teyzelerin ve amcaların yöresel kıyafetleri, taş fırınlar, ayran tekneleri, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti gibi kente özgü tarihi ve kültürel semboller yer alıyor.

Çalışmalar, Adıyaman Belediyesi personeli ve aynı zamanda ressam Mahmut Yıldız tarafından hazırlanıyor. Sanatçının fırçasından çıkan eserler, kentin toplumsal hafızasını canlandırırken ziyaretçileri de geçmişe doğru görsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Sanat Sokağı kültürel kimliğine yeniden kavuşuyor

Belediyenin yürüttüğü bu dönüşüm projesiyle sadece estetik bir güzelleşme hedeflenmiyor; aynı zamanda sokağın adına yakışır biçimde sanatla bütünleşen bir mekân haline gelmesi amaçlanıyor. Projede Türkiye’nin farklı şehirlerinden sanatçıların da katkı sunması planlanıyor.

Geçmişte bilinçsizce yapılmış karalamalar nedeniyle estetik yapısını kaybeden Sanat Sokağı’na şimdi anlamlı, tarihî ve kültürel değeri olan figürler kazandırılıyor. Bu sayede sokak, hem yerel halk hem de turistler için yaşayan bir kültür rotasına dönüşüyor.

Tutdere: “Adıyaman’ın hafızasını sokaklara taşıyoruz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sanat Sokağı’ndaki bu çalışmalarla ilgili olarak, “Kültürümüzü ve tarihsel kimliğimizi sanatla yaşatmak istiyoruz. Bu sokak, Adıyaman’ın hafızasını taşıyan bir açık hava sergisine dönüşüyor. Kentimizin ruhunu geleceğe taşıyacağız” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA