Şeriban ÖZÇAKMAK – Dünya’da ilk ve tek eğitim bayramı olan “Besni Eğitim Bayramı” bu yıl 27. kez geniş katılımla kutlandı. Besni Eğitim Vakfı öncülüğünde düzenlenen kutlamalar, protokolün kortej yürüyüşü ile başladı. Vatandaşların ve öğrenci bando ekiplerinin de katıldığı yürüyüş, Ali Erdemoğlu Fen Lisesi bahçesinde sona erdi.

Kutlamalara; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, il protokolü, çevre illerden gelen vali, milletvekili, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Besni’yi Her Zaman Şehrimizin Aydınlık Yüzü Olarak Görürüz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, törende yaptığı konuşmada eğitimin toplumsal gelişim için önemine vurgu yaparak, “Değerli misafirler, biz Adıyamanlılar Besni’yi her zaman şehrimizin aydınlık yüzü olarak görürüz. Gittiğimiz her yerde hemşerilerimizi anlatırız. Çünkü onlar yalnızca Adıyaman’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında müteşebbis ruhlarıyla ülkemize değer katıyorlar. Bugün, Eğitim Bayramı vesilesiyle bir aradayız ve bu gururu paylaşıyoruz” dedi.

Tutdere, Erdemoğlu ailesinin eğitime yaptığı katkılara dikkat çekerek “Eğitim yatırımı ve hayır işleri denildiğinde Adıyaman’da Erdemoğlu ailesinden bahsetmemek haksızlık olur. Bir saha ziyaretinde yaşlı bir amcamız bana, ‘Başkan güçlü ol, Besni’nin Erdemoğlu ailesi var, Adıyaman’ı asla yalnız bırakmazlar’ dedi. Onların hayatımızın her alanına dokunan hizmetleriyle gurur duyuyoruz. Hem şehrimizde hem de ülkemizin farklı bölgelerinde yaptıkları yatırımlarla, insanımıza verdikleri desteklerle her zaman yanımızdalar. Adıyaman halkı adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

16 Derslikli Okul Açıldı

Kutlamaların ardından, hayırsever Dr. Necip Öztürk tarafından Besni’ye kazandırılan 16 derslikli ortaokulun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak : PHA