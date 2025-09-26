Şeriban ÖZÇAKMAK –Program kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milletvekili Şanlıtürk, Anayasa’nın 66. Madde’sini hatırlatarak, “Türkiye Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Diline, diline, ırkına bakılmaksızın Türk anneden ve Türk babadan olan herkes yine Türk'tür” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk başkanlığında, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi. Adıyaman Öğretmenevi’nde düzenlenen programa, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, MHP MYK Üyesi Oğuz Yılmaz, MHP MDK Üyeleri Fikret Gökberk Osmanağaoğlu ve Bilgin Ertaş, MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mehmet Ertürk, Kamu-Sen İl Başkanı İrfan Tokur, TÜRKAV İl Başkanı Yusuf Babar ve çok sayıda partili katıldı.

“Bu Bölgede Müslüman Türk'ü İstemeyenler Müslüman Kürt'ü Hiç İstemez”

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin “Bu bölgede Müslüman Türk'ü istemeyenler Müslüman Kürt'ü hiç istemez. Onun için milli birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bu 47'li yıllık mücadelede alt komşu, üst komşusuna kafatasından dolayı “Sen Kürt'sün” dedi mi, kavga ve gürültü oldu mu? Olmadı. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil. Mesele, Türk ve İslam olan bu bölgede yapılmak istenen, bir teolojik olarak arz-ı mevud denilen bir safsatanın peşine düşüp, sapkın bir terörist devlet tarafından bölgenin domine edilmeye çalışılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Terörle Müzakere Etmiyoruz”

“Tersörsüz Türkiye süreci, terörle müzakere değildir” diyen Milletvekili Şanlıtürk, “Bunu üstüne basa basa söylüyoruz. Anayasamızın ilk dört maddesinden taviz vermeyiz diyoruz. Yine bizi biz yapan değerlerimiz var. Nedir o? 42. madde var. Anayasamızın 42. Maddesi diyor ki “Türkiye'de eğitim, öğretim dili Türkçe'dir.” Yani Türkçe'nin yanına ikinci veya üçüncü bir dil olursa dağıldığımız gündür. Bundan kesinlikle taviz veremeyiz. Yine anayasamızın 66. Maddesi ne diyor? Türkiye Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür.” Diline, diline, ırkına bakılmaksızın Türk anneden ve Türk babadan olan herkes yine Türk'tür. Vatandaşlıktan çıkarılmanın belli kanunu var. Bunlara göre itiraz yolları açıktır. Dolayısıyla bu çağrını bu çerçevede değerlendirebilirsiniz” dedi.

“Birliğimizi Ve Beraberliğimizi Koruyacağız”

Türkler ve Kürtlerin yıllarca iç içe yaşadığının altını çizen Milletvekili Şanlıtürk, “1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Gürcüler, bizim orduda Çerkezler var, Gürcüler var, Ermeni dönmeler var, Araplar var, mübadiller var. Kimi kimden ayırıyorsunuz? Etle tırnak gibi olmuşuz. Daha önce de belirttiğim gibi Anayasamızın 66. Maddesi’nde, “Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür” diyor. Bitti. Bunun daha ötesinde bir şey var mı? Sen nereden geldin, senin kafatasın şudur budur, böyle bir madde var mı? Yok. Sen Adıyamanlısın, sen Ordulusun, sen şu makama gelemezsin, var mı böyle bir şey? Yok. Paylaşamadığımız hiçbir şey yok. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz, Türk milleti olarak. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz var mı? Adana'da böyle bir problem var mı? Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir problem yok. Onun için birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA