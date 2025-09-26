Besni ilçesinde hayırsever Dr. Necip Öztürk ve ailesi tarafından yaptırılan 16 derslikli Dr. Necip Öztürk Ortaokulunun açılışı törenle yapıldı. Açılış programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valisi Osman Varol, Mersin Valisi Atilla Toros, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Arslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Hayırseverler eğitim yükünü omuzlamada en büyük destekçilerimiz”

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimin yükünü omuzlamada hayırseverlerin büyük rol üstlendiğini belirterek teşekkürlerini sundu.

Tekin, her gün bir ilde hayırseverlerin katkısıyla yapılan okulların açılışına katıldığını belirterek şunları söyledi:

“Bu eğitim-öğretim yükünün omuzlanmasında bize destek olan hayırseverlerimize bir Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunmak için gidiyorum. Hemen hemen her gün bir ilimizde bu anlamda bir hayırseverimize teşekkür ziyareti yapmış oluyoruz. Dün Gaziantep’te Erdemoğlu Ailesi’nin yaptırdığı okulun açılışını yaptık, bugün de Dr. Necip Öztürk ve ailesine teşekkür etmek için buradayız. Başta Necip Öztürk ve ailesi olmak üzere bütün hayırseverlerimize şahsım, Milli Eğitim camiası ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun.”

“Adıyaman’da öğrenci sayısı azaldı, derslik sayısı iki katına çıktı”

Bakan Tekin, Türkiye’nin son 20 yılda eğitimde büyük bir dönüşüm geçirdiğini vurgulayarak Adıyaman özelinde somut veriler paylaştı. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 151 bin öğrenciye 3 bin 153 derslikte eğitim verildiğini hatırlatan Tekin, bugün bu tabloyun tamamen değiştiğini söyledi:

“Bugün Adıyaman’da öğrenci sayısı yaklaşık 147 bin civarında. Yani öğrenci sayımız azaldı ama derslik sayımız neredeyse iki katına çıktı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başında inşaatı tamamlanan ve ihale süreci devam edenler hariç 6 bin 890 dersliğimiz var.

Ayrıca o günlerde 150 bin öğrenciye 5 bin 600 öğretmenle eğitim veriliyordu. Bugün ise 147 bin öğrenciye 11 bin 173 öğretmenle eğitim hizmeti sunuyoruz. Bu rakamlar eğitimde devrim niteliğinde adımlar atıldığını açıkça gösteriyor.”

Tekin, bu ilerlemenin arkasında siyasi iradenin eğitime verdiği öncelik olduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız, başbakan olduğu günden bu yana genel bütçeden en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı’na verdi. Parlamentoda tüm partilerden milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimiz, valilerimiz ve kaymakamlarımız bu sürece destek oldu. En önemlisi, hayırseverlerimiz devletle birlikte bu yükü omuzladı” dedi.

“Depremden sonra 2 yılda 27 bini aşkın yeni derslik inşa ettik”

Bakan Tekin, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yıkılan okul binalarının yenilenmesinde de büyük bir başarı elde edildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Deprem öncesi 11 ilimizde toplam 119 bin 200 derslik vardı. Felaket sonrası yaklaşık 10 bin derslik kullanılamaz hale geldi ve sayı 110 bine düştü. Ancak iki yıl içinde bu sayıyı 137 bin 886’ya çıkardık. Yani deprem öncesine göre yüzde 10’dan fazla artış sağladık. 11 ilin ortalamasında bu artış yüzde 16’ya ulaştı.

Uluslararası toplantılarda bu rakamları paylaştığımda iki yılda nasıl yaptığımız soruluyor. Cevabım net: Devlet ve millet el ele verdi. Türk milletinin azmini ve kararlılığını tanımayanlar bunu anlamakta zorlanıyor.”

“Geleceğimizi öğretmenlerimiz şekillendiriyor”

Eğitimde fiziki altyapının önemli olduğunu ancak geleceği şekillendirenlerin öğretmenler olduğunu belirten Tekin, öğretmenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Okullarımızı inşa ediyoruz, fiziki ve teknolojik altyapımızı güçlendiriyoruz ama geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimizdir. Öğretmen arkadaşlarımız çocuklarımıza kendi evlatları gibi sahip çıkıyorlar. Onlar bizim geleceğimizi hazırlıyor. Bu yüzden öğretmenlerimize büyük bir teşekkür borçluyuz. Fedakarlıkları olmadan eğitimde bu seviyelere ulaşmamız mümkün olmazdı.”

“Bu okul diğer hayırseverlere de örnek olacak”

Konuşmasının sonunda hayırsever Dr. Necip Öztürk ve ailesine bir kez daha teşekkür eden Tekin, açılışı yapılan okulun eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu:

“Açılışını yaptığımız bu okulun diğer hayırseverlere de örnek olmasını temenni ediyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Eğitim bayramı yürüyüşüne katıldı

Bakan Tekin ve beraberindeki heyet açılış töreninin ardından 27’nci Besni Eğitim Bayramı kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarla devam eden programın ardından Bakan Tekin Gaziantep’e geçti.

Kaynak : PHA