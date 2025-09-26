Şeriban ÖZÇAKMAK – Eğitim danışmanı Duygu İşitmez Tosun ve öğretmen eşi Muhammet Tosun’un öncülüğünde, yakınları ve yardımseverlerin katkılarıyla Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı bir köy okuluna, genç yaşta yaşamını yitiren Işıl Öykü’nün adını taşıyan “Işıl Öykü Dinç Kütüphane ve Oyun Alanı” kazandırıldı.

Öğrencilerin hem eğitim hem de sosyal faaliyetler için yararlanabileceği bu özel alan, köy halkı tarafından büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandı.

Işıl Öykü Dinç’in adı verilen kütüphane ve oyun alanı, genç yaşta kaybedilen bir hayatın hatırasını yaşatırken, çocuklara da umut ve ilham kaynağı olacak.

Ailesi, kızlarının isminin böyle anlamlı bir projeyle yaşatılmasının kendileri için büyük bir teselli olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak : PHA