Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’nde yaşayan 24 yaşındaki Berfin Bağiç, ikamet ettiği yerin iş yerinden uzak olması nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, yaşadığı yere daha yakın olan Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde çalışmak istediğini dile getirdi.

Genç kız, ilgili kurumlarla görüştüğünü ancak bu sürecinin uzaması nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, yetkililerden bir kez daha yardım talebinde bulundu.

Bağiç, “Adıyaman Valiliği’nde, İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışıyorum. Ancak Altınşehir Mahallesi’nde oturduğum için buraya yakın olan Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde çalışmak istiyorum. Çalıştığım yer ile oturduğum ev arasındaki mesafe fazla olduğu için sıkıntılar yaşıyorum. Yetkililer ile görüştüm ancak henüz bir sonuç alamadım. Yetkililer, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol dışında karar veremedikleri için süreç uzuyor. Bana yardımcı olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

