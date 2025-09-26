Bahçeli, MHP Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı İsmail Faruk Aksu’ya yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’nin dış politikasında yeni bir jeopolitik vizyonun zorunlu hale geldiğini belirtti.

“Yeni dünya düzeni kaosa teslim oldu”

Bahçeli, Soğuk Savaş sonrası ilan edilen “yeni dünya düzeni” söyleminin gerçeğe dönüşemediğini vurgulayarak, “21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna geldik ama hâlâ hukuka dayalı bir düzen yok. İkili çatışmalar, bölgesel savaşlar, krizler ve insani felaketlerin ardı arkası kesilmedi. Bugün gelinen nokta, anarşinin de ötesinde tam bir kaos halidir” dedi.

“Gazze’deki katliam küresel düzenin çöküşünün göstergesi”

Gazze’de yaşanan insanlık dramına değinen Bahçeli, ABD’nin İsrail’e verdiği desteği eleştirdi:

“Netanyahu hükümeti sadece Gazze’de değil, çevresindeki altı ülkeye de saldırılar düzenleyerek tüm bölgeyi ateşe atıyor. Sivil masumlar, diplomatlar, bilim insanları hedef alınıyor. Buna rağmen savaşları bitirme vaadiyle gelen Trump yönetimi İsrail’in yanında yer alıyor. Bütün bu gelişmeler Türkiye’nin hemen yanı başında cereyan ediyor.”

“Suriye’de ikinci bir İsrail kurulmak isteniyor”

Suriye’deki rejim değişikliğinin ardından da dış müdahalelerin sürdüğünü belirten Bahçeli, yeni yönetimin demokrasi ve birlik mesajlarına rağmen İsrail ve bazı Batılı aktörlerin bölgede kaos yaratmaya çalıştığını söyledi:

“Kuzeydoğu Suriye’de ikinci bir İsrail yaratmak için her yolu deniyorlar. Terör örgütü SDG’yi Türkiye’deki ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dahil olmasın diye kışkırtıyorlar. Türkiye ise 2016’dan itibaren yaptığı dört büyük harekâtla bu planların boşa çıkarılacağını kanıtladı.”

“Rusya-Ukrayna savaşı çok boyutlu bir mücadelenin sonucu”

Bahçeli, Türkiye’nin kuzeyinde devam eden Rusya-Ukrayna savaşının arkasında da çok boyutlu bir Batı-Rusya mücadelesi bulunduğunu ifade etti:

“Elbette Ukrayna topraklarının işgali kabul edilemez, ancak perde arkasında bir küresel rekabet vardır. Türkiye bu savaşın sona ermesini arzu ediyor ve bu yönde ciddi girişimlerde bulunmuştur.”

“BM’nin yapısı değişmeden adil düzen kurulamaz”

Uluslararası sistemin mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığını söyleyen Bahçeli, Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesi gerektiğini vurguladı:

“BM Güvenlik Konseyi mevcut yapısıyla barış ve güvenliği sağlayamıyor. Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözü son derece anlamlıdır. Veto sisteminde mutlaka değişiklik yapılmalıdır. Türkiye’nin çabaları bu konuda bir farkındalık yaratmıştır.”

“Avrasya hâkimiyeti küresel dengeyi belirler”

Bahçeli, Avrasya coğrafyasının stratejik önemine dikkat çekerek, bölgesel güçlerin işbirliğinin önemini şu sözlerle ifade etti:

“Avrasya’ya hâkimiyet, dünyaya hâkimiyetin en önemli aşamasıdır. Bu coğrafyanın ortasında Türk dünyası yer alır. Türk Devletleri Teşkilatı artık uluslararası bir aktördür. Bu güç, Batı-Rusya-Çin rekabetinde cazibe merkezi olabilir. Avrasya coğrafyasının üç gücü – Türkiye, Rusya ve Çin – eşit konumlarda bir araya gelmelidir.”

“TRÇ ittifakı yeni bir düzenin kapısını aralayabilir”

Bahçeli, Türkiye’nin NATO üyeliğini eleştirerek alternatif işbirliği modellerine açık olunması gerektiğini savundu:

“Eğer NATO üyeliği Türkiye’yi sadece NATO içinden gelebilecek saldırılara karşı koruyorsa ve müttefiklerimiz taleplerimizi görmezden geliyorsa, kamuoyunda da ciddi bir tepki yükselmişse, Türkiye’nin tarihsel vizyonuyla uyumlu biçimde her iki yöne bakma zamanı gelmiştir. Türkiye, Rusya ve Çin’in oluşturacağı bir işbirliği zemini, uluslararası düzeni yeniden şekillendirebilir.”

“Eşit paydaşlık şart”

Bahçeli, böyle bir işbirliğinin temelinde egemenlik, karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerinin yer alması gerektiğini vurguladı:

“Hiçbir devletin diğerinin yörüngesinde hareket etmesi beklenmemelidir. Öncelikli hedef siyasi istişare ve çok boyutlu ekonomik işbirliğidir. Ancak mevcut kaos devam ederse bu birlikteliğin güvenlik boyutu da gündeme gelebilir.”

