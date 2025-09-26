25 bin 920 metrekare kapalı alana sahip modern tesis

22 bin 40 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen ve toplamda 25 bin 920 metrekare kapalı alana sahip olacak Adıyaman Devlet Hastanesi, modern mimarisi ve ileri donanımıyla bölge halkına yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunacak. Yeni hastane, mevcut sağlık kurumlarının yükünü hafifletecek ve bölge halkının ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verecek şekilde planlandı.

Yüksek kapasite ve kapsamlı hizmet alanları

Yeni hastane, donanım ve hizmet kapasitesiyle dikkat çekiyor. Tesis bünyesinde yer alacak bölümler ve hizmet alanları şöyle:

191 yatak kapasitesi

68 poliklinik

6 ameliyathane

20 yoğun bakım yatağı (yetişkin ve yenidoğan)

8 diyaliz hasta yatağı

3 doğum salonu

6 yeşil alan polikliniği

32 acil müşahede yatağı

2 triyaj odası

10 palyatif bakım yatağı

3 röntgen, 1 tomografi, 1 MR odası

197 araç kapasiteli açık otopark

Yeni hastanenin özellikle acil servis, yoğun bakım ve doğum birimleri gibi kritik alanlarda sağlayacağı kapasite artışıyla kentteki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

“Halkımızın yaşam kalitesini artıracak bir merkez olacak”

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, yeni hastanenin kentte sağlık hizmetleri açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek şunları söyledi:

“Adıyaman’a kazandırılacak yeni devlet hastanemiz, sadece bir sağlık tesisi değil; halkımızın yaşam kalitesini artıracak, çağdaş ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin merkezi olacaktır. Modern altyapısı, geniş kapasitesi ve uzman kadrosuyla bu hastane, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına güçlü bir yanıt verecek. Projenin her aşamasını yakından takip ediyor, en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması için tüm gücümüzle çalışıyoruz.”

Bölgesel sağlık merkezi olma hedefi

Yeni devlet hastanesi, yalnızca Adıyaman’daki hastalara değil, çevre illerden gelecek hastalara da hizmet verecek şekilde tasarlandı. Özellikle ileri tanı ve tedavi olanaklarının artırılması sayesinde vatandaşların başka illere sevk edilme ihtiyacının azalması hedefleniyor. Ayrıca modern görüntüleme merkezleri ve laboratuvar altyapısı ile teşhis süreçlerinin hızlanması ve tedavi etkinliğinin artması bekleniyor.

Sağlıkta sessiz dönüşüm

Yeni hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman, sağlık hizmetlerinde bölgesel bir merkez konumuna yükselecek. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu yatırımı “sağlıkta sessiz bir dönüşüm” olarak nitelendiriyor. Yatırımın tamamlanmasının ardından kent, yalnızca sağlık hizmetlerinde değil, sağlık turizmi alanında da yeni bir çekim merkezi olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Kaynak : PHA