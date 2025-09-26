Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik başlığıyla yürütülen programın Adıyaman durağında süreç, hedefler ve eleştiriler geniş bir çerçevede anlatıldı

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat selamlama konuşmasında buluşmanın amacını şu sözlerle özetledi:

“Sayın Genel Başkanımızın TBMM’de ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye vizyonuna ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerini gidermek, sürecin içeriğini ve kapsamını anlatmak için ülkemizin 9 bölgesinde toplantılar yapıyoruz. Yarın saat 12.00’de Gaziantep Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezinde bölge buluşmamız olacak. Bugün de heyetimiz, basın mensuplarımızla ve STK’larla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacak.”

Önat, yeni dönemde sivil toplum örgütleriyle bire bir temaslar kuracaklarını, yerel hassasiyet ve soruların sahada yanıtlanacağını ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

‘Ne Pazarlık Var Ne Taviz’: Sürecin Çerçevesi

MHP MDK Üyesi Fikret Gökberk Osmanağaoğlu, partinin tarihsel tutumuna vurgu yaparak “terörsüz Türkiye” hedefinin ana gerekçesini anlattı:

“MHP, kurulduğu günden bu yana eli değil gövdesini taşın altına koymuştur. Terörün ülkemize vurduğu prangayı kırmak, evlatlarımızın şehit olmamasını sağlamak ve teröre aktarılan kaynakları ülkenin kalkınmasına yönlendirmek istiyoruz. Bu süreçte ne bir pazarlık, ne bir taviz, ne de Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin bir değişiklik söz konusudur. Milli ve manevi değerleri koruma kararlılığımız bakidir.”

Osmanağaoğlu, yarın Gaziantep’te yapılacak geniş katılımlı toplantıda sürecin daha ayrıntılı bir perspektifle ele alınacağını söyleyerek kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Oğuz Yılmaz: ‘Dış Risklere Karşı Cephenin Kuvvetlendirilmesi’

MHP MYK Üyesi Oğuz Yılmaz, inisiyatifin siyasal gerekçelerine ve güvenlik boyutuna değindi:

“Sayın Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te ortaya koyduğu bu inisiyatifin, içeride terörün fikrî temellerinin zayıfladığını açığa çıkardığını görüyoruz. Türkiye’nin yaklaşmakta olan konjonktürel dış risklere ve bölgesel savaş ihtimallerine karşı cephesini kuvvetlendirmesi gerekli. ‘Terörsüz Türkiye’ bu açıdan hem iç barışı hem de dış güvenliği birlikte tahkim eden bir vizyon.”

Yılmaz, farklı görüşlerden geniş bir toplumsal mutabakatın oluştuğunu, bunun da sürecin meşruiyetini ve toplumsal talebini güçlendirdiğini savundu.

Naci Şanlıtürk: ‘Terörle Mücadelede Devlet Başarılı Oldu; Bu Çağrı Hem Güvenlik Hem Kalkınma Vizyonudur’

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, konuşmasına 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anarak başladı ve Adıyaman özelindeki tabloyu rakamlarla anlattı:

“Tarihin gördüğü en büyük felaketlerden biri olan 6 Şubat depremlerinde maalesef Adıyaman’da 8 bin 300’ü aşkın can kaybı yaşandı. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz ilk andan itibaren sahadaydı; yaklaşık 43 bin konut ve 10 bin 600 civarında köy evi ile 2 bin 500’e yakın iş yeri içeren bir yeniden inşa süreci yürütülüyor. İnedere (İndere) başta olmak üzere yeni yerleşim alanlarında hayatı normale çevirme iradesi nettir.”

‘Terör Türkiye İçinde Eylem Yapamaz Hâle Getirilmiştir’

Şanlıtürk, terörle mücadelenin bilançosu ve bugün gelinen noktaya işaret etti:

“47 yıla yaklaşan bir terörle mücadele sürecinden söz ediyoruz. Bu uğurda 8 bin 500’ün üzerinde askerimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz şehit olmuş, 6 bin 500’den fazla sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Buna rağmen bugün PKK, Türkiye sınırları içinde eylem koyamaz hâle getirilmiştir. Bu bir geri çekilme veya pazarlık değil, devlet aklının, güvenlik güçlerimizin fedakârlığının başarısıdır.”

‘2,5 Trilyon Dolar Terör Maliyeti—Kaynak Kalkınmaya Dönmeli’

Konuşmasında mali boyutu öne çıkaran Şanlıtürk, “terörsüz Türkiye” vizyonunun aynı zamanda bir kalkınma programı olduğunun altını çizdi:

“Yaklaşık 2,5 trilyon dolar olduğu hesaplanan terör maliyeti, bu ülkenin alın teridir. Sadece deprem sonrası konut stokunun yenilenmesi için 406 milyar dolar ihtiyaç varken, bu tablo bize şunu söylüyor: Kaynaklarımızı artık çocuklarımızın eğitimine, sanayiye, tarıma, şehirlerimizin depreme dayanıklı dönüşümüne yöneltmeliyiz. ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı bu bakımdan hem güvenlik hem kalkınma vizyonudur.”

‘Anayasa’nın İlk Dört Maddesi ve Eğitim Dili Kırmızı Çizgidir’

Şanlıtürk, sürecin hukuki ve ilkesel çerçevesine dair tartışmalara net yanıt verdi:

“Bu bir müzakere masası değildir. Anayasa’nın ilk dört maddesi başta olmak üzere devletin kurucu ilkelerinden asla taviz söz konusu değildir. Eğitim dili Türkçedir hükmü kırmızı çizgidir. Millî ve üniter yapımız, bayrağımız, vatanımız, resmî dilimiz tartışma dışıdır.”

‘Suriye’nin Kuzeyi ve Terör Koridoruna Geçit Yok’

Bölgesel gelişmelere ayrı parantez açan Şanlıtürk, Suriye’nin kuzeyi başta olmak üzere hiçbir terör odağına alan açılmayacağını vurguladı:

“PYD/YPG/SDG dahil PKK’nın tüm türevlerine karşı tavrımız nettir. Suriye’nin kuzeyinde terör koridoruna müsaade edilmeyecektir. Türkiye, sınırında ve ötesinde millî güvenliği tehdit eden hiçbir gelişmeyi görmezden gelmez.”

‘Vekâlet Savaşlarından Devletlerin Çatışmasına: Cephenin Kuvvetlendirilmesi Şart’

Bölgesel ve küresel risklere atıfla iç bütünlük vurgusu yapan Şanlıtürk şunları söyledi:

“Bölgemizde vekâlet savaşlarının yerini giderek doğrudan devletler arası gerilimler alıyor. Bu nedenle içeride etnik fay hatlarını kaşıyan her türlü oyunu boşa çıkarmak, dışarıda ise Türkiye’yi hedef alan planlara karşı millî cepheyi kuvvetlendirmek zorundayız. ‘Terörsüz Türkiye’ bu ihtiyaçtan doğdu.”

‘MHP, Kriz Anlarında Devletin Yanında Konumlanmıştır’

Şanlıtürk, yakın siyasi tarihe ilişkin örnekler verdi; MHP’nin kriz anlarında “devlet aklının yanında” durduğunu hatırlattı:

“367 krizi döneminde Meclis’in çalışmasını sağlayan irade, 7 Haziran–1 Kasım 2015 arasında hendek terörünün bitirilmesi için bedel ödeyen duruş, 15 Temmuz gecesi devletin yanında yer almak—bunlar Milliyetçi Hareket’in milli birlik ve devlet bekası söz konusu olduğunda nasıl bir tutum aldığına dair somut örneklerdir.”

‘Çağrımız Topluma: Bilgiyle, Sükûnetle ve Sahada Diyalogla Yürüyelim’

Sözlerinin sonunda toplumsal mutabakat vurgusu yapan Şanlıtürk, yarınki bölge toplantısına da davetini yineledi:

“Bu süreç sahada diyalog, STK’larla bire bir temas ve doğrudan bilgilendirme ile yürüyecek. Kutuplaştırmadan, sloganın arkasına saklanmadan, bilgi ve sükûnetle ilerlememiz gerekiyor. Yarın Gaziantep/Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 12.00’de yapılacak toplantıya tüm paydaşları bekliyoruz. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi, çocuklarımızın geleceği için hepimizin ortak paydasıdır.”

Kaynak : PHA