Şeriban ÖZÇAKMAK – “Fortuna Kadın Ağı Projesi: Adıyaman Kadın Çalıştayı”nda, deprem sonrası kadınların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, sonuç raporunda kadınların artık “yalnızca hizmetlerden faydalanıcı değil, karar alıcı ve eşit paydaş” olmak istedikleri vurgulandı.

Deprem Sonrası "Dayanışma" Vurgusu

Abdülhamid Han Kültür Merkezi’nde yapılan çalıştay, Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde, Adıyaman Barosu Kadın Hakları Merkezi, Çember Sivil İnisiyatif Derneği ve kadın STK’ların ortaklığıyla düzenlendi. Programa çok sayıda kadın örgütü, akademisyen ve ulusal/uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Raporda deprem sonrası kadınların karşılaştığı çok katmanlı sorunlara dikkat çekilirken, bu süreçte kurulan dayanışma ağlarının kadınlara güç kazandırdığı vurgulandı.

Çarpıcı Bulgular Ortaya Koyuldu

Çalıştayda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri, Adıyaman’daki kadınların gündelik yaşamdan siyasete kadar pek çok alanda karşılaştıkları eşitsizlikleri gözler önüne serdi. Bulgulardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Şiddetle mücadele: Kadınların güvenle başvurabileceği danışma merkezleri ve sığınma evlerinin eksikliği öne çıktı. Katılımcılar, kolluk kuvvetleri ve sağlık personeline düzenli eğitim verilmesi gerektiğini vurguladı.

Siyasette temsil: Adıyaman’dan bugüne dek hiç kadın milletvekili seçilmediği hatırlatıldı. Kadınların siyasette görünürlüğünü artırmak için kota sistemlerinin güçlendirilmesi, mahalle meclislerinde kadın temsiliyetinin sağlanması ve genç kadınlara yönelik siyasi okulların açılması talep edildi.

Sağlık hizmetleri: Deprem sonrası sağlık altyapısında yaşanan aksamalar kadınları doğrudan etkiledi. Hijyen ürünlerine erişimdeki güçlükler ve kırsalda sağlık hizmetlerinin yetersizliği dikkat çekti. Mobil sağlık birimleri, gebe okulları ve psikososyal destek merkezleri kurulması önerildi.

İstihdam: Kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 20’nin altında kaldığı açıklandı. Ekonomik hayata katılımın artması için mikro kredi, hibe programları, uygun fiyatlı kreşler ve kadın üretici pazarlarının hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Kent hakkı: Kadınların şehir planlama süreçlerine dahil edilmemesi önemli bir sorun olarak öne çıktı. Güvenli sokaklar, yeterli aydınlatma, çocuk dostu alanlar ve erişilebilir toplu taşıma gibi talepler ön plana çıktı.

Göç ve kadın: Göçmen kadınların dil bariyeri nedeniyle hizmetlere erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Sosyal uyum programlarının geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Katılımcılardan Güçlü Mesajlar

Çember Sivil İnisiyatif Derneği Genel Koordinatörü Gülfer Kırbaş:

“2023 depremlerinden bu yana Adıyaman’da çalışıyoruz. Bu projeyi Adıyaman Belediyesi ve kadın STK’larla güçlü bir iletişim ve dayanışma ağı kurarak yürüttük. Buradan çıkan sonuçların kurumlar tarafından eyleme dönüştürülmesini bekliyoruz. Başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin kadın hizmetlerini güçlendirmek için aldığı sorumluluk bizim için çok kıymetli.”

Dr. Ayşe Kaşıkırık (İstanbul Bilgi Üniversitesi):

“Adıyaman’ın tarihinde ilk defa yapılan bu çalıştay, kadınların kentin tüm karar mekanizmalarında eşit ve adil temsili için yol gösterici. ‘Kadınlar hayatı istiyor’ diyoruz. Kadınlar kendi kentlerinin planlama süreçlerinde özne olmak istiyor. Başkan Tutdere ve ekibinin vizyonu çok önemli; çünkü bu dönüşümde belediye lokomotif görev üstleniyor.”

Av. İlknur Tel Altungök (Adıyaman Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı):

“Deprem sonrası hukuki destekten danışmanlık hizmetlerine kadar birçok alanda kadınlarla çalıştık. Bugün elde ettiğimiz verilerle hazırlanan bu rapor, kadınların geleceği için umut niteliğinde. Katılım düşündüğümüzden çok daha yüksek oldu. Belediyemize özenli ve dikkatli ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz.”

“Kadınlar, Her Alanda Karar Alıcı Olarak Görülmeli”

Çalıştay sonuç raporunda öne çıkan ortak talep, kadınların yalnızca hizmetlerden yararlanan değil; siyasetten istihdama, sağlık hizmetlerinden şehir planlamasına kadar her alanda eşit paydaş ve karar alıcı olarak görülmesi gerektiği oldu.

Kaynak : PHA