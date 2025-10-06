Olay Anı: Uzun Namlulu Silahlarla Pusu

Edinilen bilgilere göre olay, Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne seyir halindeyken meydana geldi. Avukat Serdar Öktem'in bulunduğu otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda aracına çok sayıda kurşun isabet eden Öktem ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öktem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir savcı ve başsavcıvekili tarafından inceleme yapıldı.

Davanın Kilit İsmi: Sanık Sandalyesinden Suikasta

Avukat Serdar Öktem, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında adı sıkça geçen isimlerden biriydi. Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla bir süre tutuklu kalan Öktem, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Mahkeme sürecinde, olayla ilgisinin olmadığını, cinayetle suçlanan bazı kişilerin müvekkili olduğunu ancak bu ilişki dışında bir bağlantısının bulunmadığını savunan Öktem, dikkat çeken bir şekilde 'telefon şifresini hatırlamadığını' öne sürmüş, hatta hatırlasa dahi 'Avukatlık Kanunu'nun 36. maddesi' gereği cihazı teslim etmeyeceğini söylemişti.

Dava Süreci: Birleştirme Kararı ve Genişleyen Soruşturma

Avukat Serdar Öktem'in suikasta uğramasından bir gün önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, Sinan Ateş'in öldürülmeden önce hakkında bilgi temin etmekle suçlanan bazı eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin yargılandığı dava ile Öktem'in de sanık olduğu asıl cinayet davasının birleştirilmesine karar vermişti.

Bu karar, dosyanın seyri açısından kritik bir adım olarak değerlendirilirken, Öktem'in öldürülmesi birleştirilen davanın geleceğini de tartışmalı hale getirdi.

Ayşe Ateş: 'Can Güvenlikleri Sağlansın Demiştim'

Suikastın ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Ateş, daha önce mahkeme heyetine davanın sanıklarının can güvenliğinin sağlanması gerektiğini ilettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Katıldığım son duruşmada, Sinan Ateş suikastine karışan ve haklarında kuvvetli şüphe bulunan şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi çok önemliydi. Bu soruşturma dosyasında çok ciddi iddialar yer alıyordu.'

Ateş, açıklamasında ayrıca cinayetle bağlantılı kişilerin yaşatılmasının davanın aydınlatılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı:

'Ne kadar alçak da olsalar, insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar, eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek.'

Türkiye'yi Sarsan Siyasi Cinayet

Sinan Ateş cinayeti, 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da gerçekleşmiş, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı başkentte sokak ortasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası MHP'li isimlere kadar uzanan geniş bir ağ ortaya çıkmış, siyasi bağlantılar iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Dava süreci halen devam ederken, Serdar Öktem'in ölümü bu dosyanın sadece yargısal değil, siyasi sonuçları bakımından da daha karmaşık bir hal alacağına işaret ediyor. Cinayetin azmettiricilerinin kim olduğu, süreci yönlendiren siyasi bağlantılar ve suikastın arkasındaki olası çıkar ilişkileri hâlâ tam olarak aydınlatılabilmiş değil.

Soruşturma Derinleşiyor: Kimlikler Araştırılıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerinden kaçan 4 saldırganın kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları inceleniyor.

Savcılık kaynakları, suikastın 'planlı ve profesyonelce' gerçekleştirildiğini, Öktem'in hedef alınmasının davadaki kritik gelişmelerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Yeni Soru İşaretleri ve Siyasi Yansımalar

Serdar Öktem'in ölümü, Sinan Ateş dosyasının en önemli tanık ve sanıklarından birinin ortadan kalkması anlamına gelirken, cinayetin perde arkasının aydınlatılması konusunda yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Kamuoyunda 'siyasi cinayet' olarak nitelenen Sinan Ateş suikastı, Türkiye'de hukuk, siyaset ve güvenlik mekanizmalarının geleceği açısından önemli bir test olarak görülüyor.

Serdar Öktem'in öldürülmesiyle birlikte Sinan Ateş davası yeni ve daha karmaşık bir evreye girdi. Kritik bilgilerin ortaya çıkmasını engelleme amacı taşıyabileceği iddia edilen suikast, yalnızca bir sanığın ortadan kaldırılması değil, aynı zamanda siyasi ve yargısal süreçlerin de hedef alınması olarak değerlendiriliyor. Şimdi gözler, hem saldırganların yakalanması hem de davanın bundan sonraki seyrinin ne yönde ilerleyeceğinde.

