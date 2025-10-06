Şeriban ÖZÇAKMAK­ - Edinilen bilgilere göre, Kaza öğle saatlerinde Taşlıyazı köyü Besni yol ayrımında meydana geldi. Hacı Ali Özoğul idaresindeki 02 AFA 835 plakalı otomobil, Abdulhalim İnanç idaresindeki 63 VN 226 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Hacı Ali Özoğul, Abdulhalim İnanç ve otomobillerde bulunan Halil Eyüpoğlu, Nusret Cangir ve Eyüp İnanç yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE