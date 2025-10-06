Şeriban ÖZÇAKMAK- Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Sarıyaprak köyünde meydana geldi. İddiaya göre bir araziye tel çit çekerken bulunduğu yerden düşen işçi Muhittin Demirler ağır yaralandı. Durumu gören arkadaşları, 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı duyan ailesi hastanede sinir krizleri geçirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

