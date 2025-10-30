ORC Araştırma, Ekim 2025 dönemine ilişkin 'Siyasi Gündem Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. 20-22 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 600 katılımcı ile yapılan ankette, katılımcılara 'Göreve geldiği günden bugüne değerlendirdiğinizde, Gürsel Tekin'in süreci doğru yönettiğini düşünüyor musunuz?' sorusu yöneltildi.

Araştırmaya göre, genel seçmenin yüzde 65,7'si 'Evet', yüzde 34,3'ü ise 'Hayır' yanıtını verdi. CHP seçmenleri arasında ise bu oranlar yüzde 62,4 'Evet' ve yüzde 37,6 'Hayır' olarak ölçüldü.

Kaynak : PERRE