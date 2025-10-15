Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 14 Ekim 2025 günü Şehit Özer Salik İlkokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli tarafından gerçekleştirilen eğitim, saat 10:00 ile 12:00 arasında gerçekleşti.

Eğitim kapsamında öğrencilere trafik kazalarının sebepleri, trafik kuralları, trafik ve çevre bilinci, güvenli bisiklet kullanımı, güvenli internet kullanımı, polislik mesleği ve genel güvenlik önlemleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca 112 ihbar hattı tanıtıldı, okul giriş ve çıkışlarında uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Trafik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla polis araç ve gereçlerinin kullanımı öğrencilere gösterildi. Eğitim, öğrencilerin hem bilinçlenmesini hem de güvenli davranış alışkanlıklarını geliştirmesini hedefliyor.

Kaynak : PERRE