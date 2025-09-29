Şeriban ÖZÇAKMAK - Esentepe Caddesi'nde altyapı ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerden detaylı bilgi aldı.

Esentepe Caddesi'ne 4 Şeritli Yol

Toplam 880 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan Esentepe Caddesi, 4 şeritli gidiş-geliş düzeniyle yeniden yapılıyor. Asfalt serim işlemleri sürerken, cadde boyunca kaldırım ve refüj düzenlemeleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

"Öğrencilerimize söz verdik, Esentepe yolu daha güvenli hale geliyor"

Çalışmaların özellikle toplu konut ve okul bölgesinde yoğunlaştığını vurgulayan Başkan Tutdere, Esentepe Caddesi'nin yeni haliyle hem öğrenciler hem de sürücüler için güvenli bir güzergâh olacağını söyleyerek, "Burası, Adıyaman Fen Lisesi, Adıyaman Anadolu Lisesi başta olmak üzere birçok okulun bulunduğu, öğrencilerimizin yoğun olarak kullandığı bir bölge. Daha önce altyapı çalışmalarını tamamladık, bugün de söz verdiğimiz gibi asfalt serimine başladık. Yaklaşık 2 kilometrelik sıcak asfaltla bu yolu hem sürücülerimiz hem de öğrencilerimiz güvenle kullanacak. Hemşehrilerimiz için konforlu bir ulaşım imkânı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kentin Dört Bir Yanında Sahadayız"

Kent genelindeki çalışmalara da değinen Başkan Tutdere, "Fen İşleri ekiplerimiz Esentepe'de, Karapınar'da, Flamingo Yolu'nda, İmamağa'da, Atatürk Bulvarı'nda sıcak asfalt serimi yapıyor. Şehrimizin altyapısını tamamladığımız her yerde üstyapıyı da hızla bitiriyoruz. Halkımıza söz verdik, bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz sahadayız. Gençlerimiz, öğrencilerimiz için ne yapsak azdır. Onların güvenliği ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Kaynak : PERRE