Şeriban ÖZÇAKMAK - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul-aile iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik Velivizyon platformuyla kurularak çekilen 27 bölümlük dizi film serisinin 15'inci bölümü yayınlandı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, serinin 15'inci bölümünün "Eğitim Basamakları" adlı içeriğe sahip olduğunu açıkladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli velilerimiz, evlatlarımızın eğitim ve yaşam yolculuğunda sizlere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Ailem" dizi film serisini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.

Serinin 15. Bölümü: Eğitim Basamakları

Sevgili Veliler, okula başlangıç ve kademeler arası geçiş, çocuklarımız için zorlayıcı bir dönem olabilir. Böyle zamanlarda ebeveynler olarak yerine getirmediğimiz her sorumluluk, evlatlarımızın sırtına yük olacaktır. Unutmayalım!"

Kaynak : PERRE