Şeriban ÖZÇAKMAK - Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'yle (TAREKS), 2011 yılından bu yana, ithalatta toplam 49 milyar sanayi ürünü denetlenirken uygunsuz ya da güvensiz bulunan toplam 424 milyon ürünün ülkeye girişi önlendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, ülkemiz AB ile yapmış olduğu Gümrük Birliğine istinaden AB ile aynı ürün güvenliği sistemini uygulamaktadır. Bu kapsamda, AB'deki mevzuat ve uygulama değişiklikleri kısa sürede kendi hukuk sistemimize kazandırılmaktadır. Hayata geçirilen sıkı mevzuat hükümleri doğrultusunda, oyuncaktan yapı malzemelerine, tıbbi cihazlardan anne bebek ürünlerine, ayakkabıdan tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün grubunu, risk esaslı olarak ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulmaktadır. Mevzuata aykırı ve güvensiz ürünlerin ülkemize girişini engellenmekte, insan ve hayvan sağlığı ile çevreyi koruyacak, imalatçılarımızı uygunsuz ithal ürünlerin oluşturduğu haksız rekabetten koruyacak adımlar kararlılıkla atılmaktadır.

"Uygun Olmayan Toplam 424 Milyon Adet Ürünün Türkiye'ye Girişi Engellendi"

Bu kapsamda, dış ticarette ürün güvenliği denetimlerinde etkinliği artırmak amacıyla kurduğumuz Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemimiz TAREKS'in devreye alındığı 2011 yılından bu yana ithalatta toplam 49 milyar adet sanayi ürünü denetlenmiş, uygunsuz/güvensiz bulunan toplam 424 milyon adet ürünün ülkemize girişi engellenmiştir. Aynı şekilde, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan denetimlerle de uygunsuz tarım ve gıda ürünlerinin ülkemize girişi engellenmiştir. Bununla birlikte, söz konusu denetimler, uygunsuz bulunduğu için ülkeye girişine izin verilmeyen ürünlerin çok ötesinde, büyük caydırıcı etki göstermektedir.

Ticaret Bakanlığımızca yürütülen ürün güvenliği faaliyetleri, mevzuat uyumu ve kalite alt yapısının oluşturulmasının yanında dış ticarette ve iç piyasada söz konusu mevzuata uygun ürünlerin piyasaya arzının sağlanması konusunda gözetim ve uygun olmayan ürünlerin piyasaya arzının engellenmesi konusunda da denetim faaliyetlerini kapsamaktadır.

"Ürün Güvenliğinde Tüm Paydaşlarla İşbirliği İçerisindeyiz"

Ticaret Bakanlığımızca 2000'li yılların başından itibaren yayımlanmaya başlayan ve ülkemizde kurulan ürün güvenliği sisteminin çerçevesini çizen mevzuat paketleri ile piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünlerin güvenli olması ve ilgili teknik düzenlemelere uygunluk göstermesi gereği düzenlenmiş ve denetim mevzuatı ile piyasadaki tüm aktörlerin bu konudaki yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Bakanlığımız öncülüğünde 8 farklı yetkili kuruluş ile birlikte; ülkemiz piyasasına arz edilen ürünlerin mevzuatına uygun ve güvenli olması için gözetim ve denetim faaliyetleri yürütülmektedir.

2009 yılından bu yana yapılan denetimlerde uygunsuz/güvensiz bulunan 708 milyon adet ürün uygun hale getirtilmiş, piyasaya arzı yasaklanmış veya piyasadan toplatılmıştır. Piyasaya uygunsuz/güvensiz ürün arz edenlere 5 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

"AB Üyesi Ülkelerle Denk Bir Kalite Alt Yapısı Oluşmuştur"

Öte yandan, ürün güvenliği sistemi denetimin yanında önemli diğer bileşenleri de içermektedir. Ticaret Bakanlığı; Gümrük Birliği kapsamında AB'nin teknik mevzuatının ulusal mevzuatımıza aktarılmasından sorumlu kuruluş olarak ürün güvenliği alanında hem mevzuat hem de kalite altyapısının iyileştirilmesi sürecine öncülük etmiştir. Başta CE işareti, onaylanmış kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetimi, genel ürün güvenliği ve karşılıklı tanıma gibi hususları düzenleyen AB ürün güvenliği mevzuatını uyumlaştırmış ve ürün gruplarına ilişkin 300'den fazla teknik düzenlemenin iç hukuka aktarılması çalışmalarını koordine etmiştir. Günümüz itibariyle, AB üyesi ülkelerle denk bir kalite alt yapısı oluşmuştur."

