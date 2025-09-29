Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman merkeze bağlı Uzunköy Düzağaç mezrası yakınlarında bulunan Çirkin Deresi mevkiinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınının devam ettiği bildirildi. Orman yangınına ilişkin bilgi veren, Uzunköy Muhtarı Alişan Özdoğan, dün öğleden sonra saat 14.30-15.00 saatleri arasında çıkan yangının tüm müdahalelere rağmen söndürülemediğini belirtti.

Yangına müdahale etmek için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerinin bölgeye geldiğini söyleyen Özdoğan, ormanlık alanda yol olmadığı için itfaiye araçlarının yangın alanına ulaşamadığını dile getirdi. Özdoğan, olay yerine sevk edilen helikopterlerin akşam saatlerinde iki kez yangına müdahale ettiğini, ancak gece görüş sistemlerinin olmaması nedeniyle çalışmalarına devam edemediğini aktardı.

Yangının kontrol altına alınamadığını ve geniş bir alana yayıldığını belirten Özdoğan,"Şu an hem kepçemiz hem de dolzerimiz yangın alanına ulaşmak için yol açıyor, bir yandan sivil ekipler çalışıyor, bir yandan helikopterler gelmiş durumda ancak yangın henüz kontrol altına alınmış değil" dedi.

Özdoğan, çevre köylerden de destek beklediklerini belisöyleyerek, "herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Aynı zamanda Özdoğan, yaklaşık 20 gün önce Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ile görüşerek, kendisine Uzunköy, Çamyurdu ve Yazıbaşı mevkiilerinde olası bir yangında yol sorunları nedeniyle müdahale edilemeyeceğini ilettiğini ve yetkililerin konuyu ilgili birimlere bildireceklerini söylediklerini aktardı. Özdoğan, "Keşke bu felaketten önce yol ve ulaşım sorunu çözülmüş olsaydı. Şu anda tüm ekiplerle çalışıyoruz, inşallah kısa sürede söndürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE