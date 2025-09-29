Şeriban ÖZÇAKMAK – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenin ardından, Selçuk Tengioğlu’un saldırısına uğramıştı. Saldırının ardından 4 buçuk aydır cezaevinde bulunan Selçuk Tengioğlu, 1 yıl hapis cezasıyla tahliye edildi.
Tengioğlu 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Selçuk Tengioğlu’nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte Selçuk Tengioğlu’nun tahliyesine hükmedildi.
Kaynak : PHA