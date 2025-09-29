Şeriban ÖZÇAKMAK – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adıyaman’da son dönemlerde uçak biletlerinde uygulanan fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Tanal, Adıyaman’dan İstanbul’a gitmek isteyen vatandaşlarımız uçak bileti için 4000 TL’yi aşan rakamlarla karşılaşırken komşu il Gaziantep’ten aynı güzergâha 1300 TL’ye bilet bulunabilmektedir. Bu durum seyahat özgürlüğünün ve fırsat eşitliğinin açıkça ihlalidir” dedi.

“Fahiş Fiyatlar, Bölgesel Eşitsizliğin En Somut Göstergesidir”

Anayasanın 23. Maddesini hatırlatan Tanal, “Anayasamız, seyahat özgürlüğünü güvence altına alırken devletin görevi vatandaşların ulaşım imkânlarını eşit adil ve erişilebilir şekilde sağlamaktır. Ancak Adıyaman halkı uçak biletlerindeki fahiş fiyatlar nedeniyle adeta cezalandırılmaktadır. Bu durum bölgesel eşitsizliğin ve kamu hizmetlerinde adaletsizliğin en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“Bu Fahiş Fiyat Politikaları Derhal Denetlenmeli”

Yetkililere seslenen Tanal, “Sormak gerekir neden Adıyamanlı vatandaşlarımız İstanbul’a gitmek için üç katı bedel ödemek zorunda bırakılmaktadır? Neden aynı mesafeye yakın illerden uçmak bu kadar daha ucuzdur? Ulaşım hizmetlerinde bu ayrımcılığın sebebi nedir? Devletin görevi seyahat özgürlüğünü engellemek değil kolaylaştırmaktır. Adıyaman halkını mağdur eden bu fahiş fiyat politikaları derhal denetlenmeli sorumlular hakkında işlem yapılmalı, ulaşım hizmetleri her vatandaş için adil ve erişilebilir hale getirilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA