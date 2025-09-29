Şeriban ÖZÇAKAMAK – Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleşen Vali Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı’na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, AFAD İl Müdürlüğü, TOKİ ve Emlak Konut yetkililerinin de katıldı.

Toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak : PHA