İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'de yaşanan saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çekici bir karara imza attı. Yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dahil 37 İsrailli üst düzey yetkili hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Yakalama emri çıkarılan isimler arasında Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı İsrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama gibi isimlerin de yer aldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de uzun süredir sistematik biçimde soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlediği, bu saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yerleşim yerlerinin tamamen yıkıldığı vurgulandı.

Açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb'in 29 Ocak 2024'te 335 kurşunla öldürülmesine de dikkat çekildi. Ayrıca 17 Ekim 2023'te el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda 500 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 Mart 2025'te ise Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin bombalandığı hatırlatıldı.

Gazze'ye yönelik ablukanın ve insani yardımların engellenmesinin, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı belirtilen açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya da değinildi. İsrail donanmasının uluslararası sularda filoya müdahale ettiği, bu olayın ardından Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 'eziyet, yağma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ulaşım araçlarının kaçırılması' suçları kapsamında resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İsrail tarafından alıkonulan mağdurların Türkiye'ye getirildikten sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda adli ve psikolojik muayenelerinin yapıldığı, elde edilen raporların Başsavcılığa iletildiği bildirildi. Soruşturma sürecinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına yazı gönderildiği belirtilen açıklamada, delillerin titizlikle incelendiği ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

Ayrıca mağdurların avukatları ile İstanbul 2 No'lu Barosu tarafından Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, elde edilen deliller doğrultusunda İsrail Devleti yetkililerinin soykırım ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Şüphelilerin Türkiye'de bulunmadıkları tespit edildiğinden, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Kasım 2025 tarihinde tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştır. Aralarında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama'nın da yer aldığı 37 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 76. ve 77. maddeleri kapsamında işlem yapılmıştır.'

