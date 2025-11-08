ORC Araştırma, 'Asgari Ücretle Çalışanların Siyasi Parti Oy Tercihleri' başlıklı Kasım 2025 anketinin sonuçlarını açıkladı. 1-5 Kasım tarihleri arasında 26 ilde bin 260 katılımcı ile yapılan araştırmada, katılımcılara 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, asgari ücretlilerin yüzde 35,9'u CHP'ye, yüzde 31,2'si AK Parti'ye, yüzde 6,9'u MHP'ye, yüzde 5,5'i DEM Parti'ye, yüzde 4,9'u İYİ Parti'ye, yüzde 4,1'i Zafer Partisi'ne, yüzde 3,8'i Yeniden Refah Partisi'ne, yüzde 2,2'si YMP'ye oy vereceğini belirtti. Diğer partilere oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 5,5 olarak kaydedildi.

Ankete ilişkin detayların, ekonomik göstergelerin seçmen davranışları üzerindeki etkisini yansıttığı değerlendirildi.

Kaynak : PERRE