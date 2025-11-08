TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve Komisyon Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar'a teşekkür ederek, Adıyaman'ın enerji ve madencilikte gerçekleştirdiği büyük dönüşümü vurguladı.

'Bakanlığımız Deprem Sürecinde Büyük Bir Dayanışma Gösterdi'

Sözlerine teşekkür ederek başlayan Milletvekili Kurt, 'Sayın Bakanım, sizlere bir teşekkürü borç bildiğimi ifade etmek istiyorum. 6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman'da kurulan TPAO konteyner kentte binlerce vatandaşımız barınmış, Bakanlığımızın tesislerinde ve misafirhanelerinde de depremzede hemşehrilerimiz misafir edilmiştir. Aynı zamanda çok sayıda hemşehrimiz de TPAO ve TPİC başta olmak üzere Bakanlık bünyesinde istihdam edilmekte, ülkemizin kalkınmasına katkı vermektedir. Bu vesileyle Adıyamanlı hemşehrilerim adına, gösterdiğiniz duyarlılık ve destekler için size ve ekibinize teşekkür ediyorum' dedi.

'Adıyaman Enerjide, Madencilikte ve Sanayide Yeniden Doğuyor'

Adıyaman'ın enerji sektöründeki büyümesini somut verilerle anlatan Milletvekili Kurt, ilin yeniden doğuş sürecini şu sözlerle aktardı:

'2002 yılında şehrimizde enerji ve madencilik yatırımları toplam 450 milyon TL iken, 2025 itibarıyla 5,7 milyar TL'ye, toplamda ise 109 milyar TL'yi aşmıştır.

Yalnızca 2025 yılı yatırım planında;

- TPAO 4,1 milyar TL,

- Elektrik dağıtım şirketleri 1,1 milyar TL,

- BOTAŞ 220 milyon TL,

- MTA 51 milyon TL yatırım öngörmüştür.'

'Adıyaman Enerjiye Tam Erişim Sağladı'

Milletvekili Kurt, enerji altyapısındaki ilerlemeye dikkat çekerek, 'İlimizde bugün 447 MW kurulu güce sahip 309 enerji tesisi faaliyettedir. Buna ek olarak yeni 20 MW rüzgâr ve 3 MW biyokütle santrali yapımı da devam etmektedir. Adıyaman'da doğalgaz altyapımız 1.408 kilometre hat uzunluğuna ulaşmış, 181 bin 556 abone aktif kullanım sağlamaktadır. Bu ilerleme yalnızca enerji erişimi değil, çevresel sürdürülebilirliğin de bir göstergesidir' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman Türkiye'nin Enerji Lokomotiflerinden Biridir'

Milletvekili Kurt, Adıyaman'ın üretim ve yatırım potansiyeline vurgu yaparak, 'Adıyaman artık sadece tarım ve tekstil değil, madencilikte ve enerji üretiminde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biridir' dedi.

'Yeni Taş Ocağı İhaleleri Açılmamalı'

Konuşmasının sonunda çevresel hassasiyete dikkat çeken Milletvekili Kurt, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) çağrıda bulunarak, 'İlimizde artık yeni taş ocağı kurulmasına ihtiyaç bulunmadığından, MAPEG tarafından Adıyaman'da yeni taş ocağı ihalelerinin açılmamasını istirham ediyoruz. Mevcut taş ocakları şehrimize yeterlidir' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE