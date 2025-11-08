Başkan Demir, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede kamu çalışanlarının hakları, çalışma koşulları, sosyal haklar ve sendikal talepler üzerine istişarelerde bulunuldu. Başkan Demir, Adıyaman'daki kamu görevlilerinin sorunlarını ve beklentilerini Sayın Aydın'a iletti. Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışanların refahı ve sendikalarla iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Demir daha sonra Memur-Sen Genel Merkezi'nde Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı makamında ziyaret ederek, Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi ve Memur-Sen İl Temsilciliği'nin sendikal faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Adıyaman teşkilatının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Başkan Demir'e gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Demir, 'Ankara'daki temaslarımız son derece verimli geçti. Sayın Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın'a ve Genel Başkanımız Ali Yalçın'a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız, kamu çalışanlarımızın haklarını geliştirmek ve eğitim camiamızın sorunlarına çözüm üretmektir.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE