Kahta Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçe genelinde uzun süredir gündemde olan 'taziye yemeklerinin kaldırılması' konusu ele alındı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda görüşülen madde, oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Meclis oturumunda yapılan değerlendirmelerde, taziye yemeklerinin geçmişte ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu dönemlerde bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı, ancak günümüzde ekonomik yük oluşturduğu ve dini açıdan da uygun görülmediği vurgulandı. Ayrıca çevre il ve ilçelerde benzer uygulamaların hayata geçirildiği, Kahta'da alınan bu kararın da toplumsal dayanışmayı güçlendireceği ifade edildi.

Alınan karar gereğince 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren Kahta genelindeki taziye evlerinde yemek verilmesi tamamen kaldırılacak. Taziyeler 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak ve 'Taziye evlerinde yemekler kaldırılmıştır' yazılı tabelalar belediye tarafından asılacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kararın toplumun ortak talebine dayandığını belirterek, 'Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda taziye evlerinde yemek verilmemesi yönündeki maddeyi meclis gündemine aldık ve oy birliğiyle kabul ettik. Bu kararın ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Hallaç, açıklamasını 'Bu karar, vatandaşlarımızın sesine kulak veren, dini hassasiyetlere ve toplumsal dayanışma ruhuna uygun bir adımdır. İlçemize hayırlı olsun' sözleriyle tamamladı.

