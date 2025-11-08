'Şiir ve müziğin eşsiz uyumuna tanıklık ettik'

Şair ve Yazar Murat Kayış, dinleti öncesi yaptığı açıklamada gecenin konseptine değinerek, 'Müzik ve şiirin eşsiz uyumuna tanıklık edeceğimiz bu akşam, konuklarımızın duygu dünyalarına tercüman olacak. Tüm sanatseverleri bekliyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Etkinlikte Kayış'a bağlamada Serhat Öztunç, kemanda Seda Sizer eşlik etti. Gecede seslendirilen şiirler, enstrümanların duygusal tınısıyla birleşerek salonda güçlü bir etki yarattı.

'Üç kitap, bir sanat yolculuğu'

Şiir alanındaki üretkenliğiyle tanınan Murat Kayış, bugüne kadar yayımladığı üç kitabıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı:

Şiire Medfun

Seni Sevmeme Beş Dakika Kalmıştı

Modern Yalnızlık

Bu üç eser, şairin insan ruhunun derinliklerine, aşkın, yalnızlığın ve modern yaşamın içsel yankılarına dair temalarını yansıtıyor.

Yoğun ilgi ve duygusal anlar

Etkinlik, Mutena Dergisi'nin 5. yılı kapsamında düzenlenen şehir etkinliklerinin yeni bir ayağı olarak Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın gözlendiği gecede Murat Kayış'ın şiir performansına eşlik eden sanatçıların türkü ve müzik yorumları da izleyicilerden büyük alkış aldı. Konuklar, etkinlik öncesinde şaire kitaplarını imzalatırken, program sonunda akademi bahçesinde akustik müzik eşliğinde sohbet ve dinleti devam etti.

Gölge Sanat Akademisi: Adıyaman'ın yeni kültür durağı

Mehmet Atçı ve Pınar Çelik tarafından kurulan Gölge Sanat Akademisi, açık ve kapalı sahne-atölye alanlarıyla tasarlandı.

Çocuklar için drama, keman, gitar, piyano, bağlama dersleri ile bakır işleme ve el sanatları atölyeleri düzenlenen akademi, kısa sürede Adıyaman'ın kültür-sanat hayatına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Etkinlik, Altınşehir Mahallesi 30148 Sokak No:10/B adresindeki Gölge Sanat Akademisi & Cafe sahnesinde gerçekleştirildi.

Sanatın, müziğin ve şiirin buluştuğu gecede Adıyamanlı sanatseverler, 'şiirle yoğrulmuş bir kültür mekânının doğuşuna' tanıklık etti.

