'Taziye geleneği dayanışmanın göstergesi ama artık yük haline geldi'

Başkan Emircan Ahmet Alsan, taziye yemeklerinin toplumsal dayanışma açısından iyi niyetli bir gelenek olduğunu ancak zamanla amacından uzaklaştığını belirtti.

'Adıyaman'da taziye evlerinde yemek verme alışkanlığı, dayanışma kültürümüzün bir parçası olarak görülüyordu. Fakat artık bu gelenek, acı içindeki aileler üzerinde büyük bir maddi ve manevi baskıya dönüştü. İnsanlar yas tutacaklarına, yemek masrafını nasıl karşılayacaklarını düşünüyor.'

Alsan, taziyelerde yemek verme uygulamasının bazı aileler için borçlanma, ekonomik zorluk ve toplumsal baskıya yol açtığını ifade etti:

'Bir taziye süreci boyunca verilen yemeklerin maliyeti birçok ailenin bütçesini zorluyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız ise bu geleneği yerine getiremediklerinde toplum önünde mahcup oluyor. Bu da eşitsizlik duygusunu derinleştiriyor.'

'Belediyeler düzenleme yapmalı, yükü hafifletmeli'

Alsan, belediyelerin bu konuda sosyal adaletin gereğini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Belediyeler, taziye evlerinde yemek verilmesini yasaklamalı ya da yeniden düzenlemelidir. Çünkü bu durum artık bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Bunun yerine belediyeler, taziye süresince çay, su ve basit ikramların sağlanmasını organize edebilir. Ayrıca halkın bu konuda bilinçlenmesi için farkındalık kampanyaları düzenlenebilir.'

'Dayanışma bitmesin, anlamı değişsin'

Alsan, taziye yemeklerinin kaldırılmasının toplumsal dayanışmayı ortadan kaldırmak değil, daha insani bir boyuta taşımak anlamına geldiğini vurguladı:

'Komşular, akrabalar ve dostlar, yemek hazırlamak yerine acılı aileye manevi destek sunmalıdır. Mahalle dayanışma ağları, aileye lojistik destek sağlayabilir. Belediyeler ise taziye evlerinde sade, saygılı ve manevi ağırlığı koruyan bir ortam oluşturulmasına öncülük edebilir.'

'Kahta Belediyesi'nin kararını olumlu buluyorum'

Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Kahta Belediyesi'nin aldığı taziye yemeklerinin yasaklanması kararını örnek bir adım olarak değerlendirdi:

'Kahta Belediyesi'nin uygulamasını çok yerinde buluyorum. Bu karar, hem vatandaşın üzerindeki ekonomik yükü hafifletecek hem de taziye sürecini asli amacına, yani manevi dayanışmaya döndürecektir. Bu karara destek verenleri tebrik ediyorum.'

Alsan açıklamasını, 'Adıyaman'da da aynı adımın atılması hem sosyal adaletin hem de insan onurunun gereğidir. Taziyeler, yasın ve dayanışmanın mekânı olmalı; gösterişin ve yükün değil.' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE