Esnaf temsilcileri, Emlak Konut ile Adıyaman Belediyesi arasında trafo alanına ilişkin bir değerleme ve satış girişimi olduğunu öğrendiklerini, ancak planlanan noktanın hem işyerlerinin önünü kapatacağını hem de bölge estetiğini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

'Trafo, park alanına değil esnafın önüne kurulmak isteniyor'

Projede kaldırım olarak planlanan bölgeye dev bir trafonun yerleştirilmesinin yanlış bir karar olduğunu savunan esnaf, alternatif alanların bulunduğuna dikkat çekti.

Esnaf adına konuşan İsmet Yoldaş, Perre Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Ben İsmet Yoldaş, Adıyaman Turyap temsilciliği sahibiyim. Aynı zamanda 15 yıldır bu çarşıda esnaflık yapıyorum. Burası Yenipınar Mahallesi'nde, Emlak Konut tarafından 6 Şubat depreminin ardından yeniden yapılan rezerv alanı içinde yer alıyor. Bugün belediyemizden buranın emlak beyan değeriyle ilgili metrekare fiyatı bilgisi istediler. Ancak buraya trafo yerleştirileceğini öğrendiğimizde büyük bir şaşkınlık yaşadık. Çünkü bu kadar merkezi ve estetik öneme sahip bir alanda böyle bir görüntü hem çirkin hem de işyerlerimizi doğrudan etkileyici bir durum olacak.'

'Devlet büyüklerinin bu karardan haberi olduğuna inanmıyoruz'

Yoldaş, konuyla ilgili kararın belediye ve Emlak Konut arasındaki bir pazarlık sürecine dayandığını düşündüklerini belirterek şöyle devam etti:

'Bize söylenen, Emlak Konut ile belediye arasında bu alanla ilgili bir değerleme ve satış pazarlığı yürütüldüğü yönünde. Ancak ben valimizin, belediye başkanımızın ya da devlet büyüklerimizin bu detaydan haberdar olduklarını düşünmüyorum. Çünkü bu uygulama hem şehir estetiğini zedeleyecek hem de esnafı mağdur edecek.'

'Daha uygun bir yere taşınmasını istiyoruz'

Yoldaş, park alanı ve çevredeki boş bölgelerin trafo için daha uygun olduğunu belirterek çözüm önerisini şöyle dile getirdi:

'Burası artık Adıyaman'ın en güzel noktalarından biri haline geldi. Arkada geniş bir park alanı var, trafo oraya veya daha uygun bir yere yerleştirilebilir. Biz sadece işyerlerimizin önünün kapanmamasını ve bu güzel projenin estetiğinin bozulmamasını istiyoruz. Umarız bu yanlış uygulamadan dönülür.'

Esnaf, çağrılarının yetkililer tarafından dikkate alınmasını beklerken, bölgedeki vatandaşlar da projenin çevreyle uyumlu ve şehir merkezinin görünümünü koruyacak şekilde tamamlanması gerektiği görüşünde birleşti.

Kaynak : PERRE