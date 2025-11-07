Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divan Katip Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, geçtiğimiz günlerde Kahta ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret kapsamında Mülk Köyü'nü de gezen Milletvekili İshak Şan, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinlemişti. Ziyaret sırasında Milletvekili İshak Şan, köylülerden Hasan Saray'ın evine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı asılması talebini almıştı. Milletvekili Şan gerekli talimatı AK Parti Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım'a vererek, Saray'ın talebini yerine getirdi.

Talebi kısa sürede yerine getirilen Hasan Saray, mutluluğunu dile getirerek, 'Sayın İshak Şan'a ve tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bir ihtiyacımız olduğunda destek oluyorlar. Bir depremzede olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan, tüm milletvekillerimizden ve Kahta Teşkilatı'ndan razıyız' ifadelerini kullandı.

Köylülerden Azra Saray, 'Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Sayın Turan Yıldırım da yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ederim' diye konuştu.

Köylülerden Mehmet Saray ise, 'Biz depremzedeyiz ve Kahta'da oturuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bize sahip çıktı. Sayın İshak Şan'a, Sayın Turan Yıldırım'a ve tüm milletvekillerimize teşekkür ederim' dedi.

Kaynak : PERRE