Adıyaman'ın İndere bölgesinde yapımı devam eden İndere Yaşam Alanı, 16 bin 467 konut kapasitesi ile modern yaşam alanı olarak planlanıyor. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, inşaatı devam eden projeyi yerinde inceledi. Vali Osman Varol, bölgede inşaatı süren ticari alanları gezerek yürütülen çalışmalar hakkında Emlak Konut yetkililerinden bilgi aldı.

Projede konutlar modern mimari ve afetlere dayanıklı yapı standartlarına göre inşa ediliyor. Etap etap teslim edilen konutlar, vatandaşların yeni yaşam alanlarına kavuşmasını sağlıyor.

Emlak Konut güvencesiyle yürütülen İndere Yaşam Alanı, Adıyaman'da planlı şehirleşme ve modern yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Proje, kentte eğitim, sağlık ve ticari hizmetlerin yanı sıra sosyal ve yeşil alanları da kapsayacak şekilde tasarlandı.

16 bin 467 konutluk projede tüm etaplar, modern mimarisi, afetlere karşı dirençli yapısı ve sosyal donatılarıyla Adıyaman'ın yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Kaynak : PERRE