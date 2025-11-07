Adıyaman Belediyespor, altyapı sporcularının sahadaki başarılarının yanı sıra eğitim hayatlarını da yakından incelemeye devam ediyor. Kulüp Başkanı Deniz Daşkol ve U-14 Teknik Sorumlusu Eyüp Çolak, altyapı sporcularının eğitim gördüğü okulları ziyaret ederek, sporcuların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediyespor, altyapısında yalnızca iyi sporcular değil, aynı zamanda başarılı öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor.

Adıyaman Belediyespor yetkilileri, sporcuların hem sahada hem de okulda başarılı olmaları için gerekli tüm desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PERRE