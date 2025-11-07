Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Sığınak Yönetmeliği'nin güncellendiğini açıkladı. Bakan Kurum, '44 kurum ve kuruluşla 6 ay süren kapsamlı bir çalışma sonucunda Sığınak Yönetmeliği'ni yeniden düzenledik. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yeni yönetmelikle birlikte kamu binalarından okullara, sağlık tesislerinden metro tünellerine kadar pek çok yapıda sığınak zorunluluğu ve yeni teknik standartlar getirildi.

Kamu Binalarında Güvenli İletişim ve Enerji Altyapısı

Kamu binalarında, en az 24 saat kesintisiz elektrik sağlayacak jeneratör bulundurulacak. Uydu telefonu ve/veya acil durum Wi-Fi noktası kurulacak. 100 metrekare üzeri sığınaklarda lavabo, elektrikli pişirme alanı ve en az 3,30 metrekarelik mutfak nişi yer alacak. Yangın söndürme cihazı, ilk yardım dolabı, batarya destekli LED lamba, radyo, sabit telefon ve haber alma cihazları bulundurulacak.

TRT, Acil Durumlarda Kesintisiz Yayın Yapacak

TRT, yer altı ve yer üstü tüm sığınaklarda kesintisiz yayın yapabilmek için gerekli altyapıyı kuracak. Kurumsal hizmete yönelik özel sığınaklar oluşturulacak.

Sığınak Ruhsatları AFAD'a Bildirilecek

Mevcut, yeni yapılacak veya tadilat görecek tüm sığınakların kayıtları AFAD'a (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) bildirilecek.

Herkes İçin Erişilebilir Sığınaklar

Sığınaklar, yaşlı, hamile ve engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde, TSE standartlarına göre inşa edilecek.

Okullara Yeni Sığınak Güvenlik Standardı

Eğitim kurumlarındaki sığınakların tavan döşemesi en az 20 cm, duvarları en az 30 cm kalınlığında betonarme olacak.

Tüm Sığınaklar 1 Yıl İçinde Denetlenecek

Tüm özel veya genel nitelikli sığınaklar 1 yıl içinde denetlenecek ve mevzuata uygun hale getirilecek.

Konut, Otel Ve Tesislerde Sığınak Zorunluluğu

10'dan fazla konutlu binalar, 50'den fazla yataklı yurt ve oteller ile 25'ten fazla yataklı bakım evleri sığınak yapmakla yükümlü olacak. Alanı 2000 metrekareden büyük sanayi ve imalat tesislerinde sığınak bulunacak. Kamuya ait 1000 metrekare ve üzeri tüm yapılarda sığınak yapılması zorunlu hale getirildi.

Sağlık Kurumlarında Kritik Birimler Sığınak Olarak Düzenlenecek

Ameliyathane, doğumhane ve yoğun bakım gibi birimler bodrum katta hizmet verecek ve sığınak vasfında inşa edilecek.

Metro Tünelleri ve Millet Bahçelerinde Yeraltında Güvenli Alanlar

Yeni yapılacak metro tünelleri genel sığınak standardında projelendirilecek. Mevcut tüneller sığınak olarak kullanılabilir hale getirilecek. 15.000 metrekare üzeri millet bahçelerinde, alanın en az %3'ü oranında kamuflajlı yeraltı sığınakları yapılacak. AVM ve otoparkların bodrum katları, sığınak olarak düzenlenecek ve 31 Aralık 2028'e kadar uygun hale getirilecek.

Stadyumlarda Zorunlu Sığınak Alanı

5 bin kişi ve üzeri kapasitedeki stadyumlarda ve kapalı spor tesislerinde sığınak zorunluluğu getirildi. Sığınak kapasitesi, seyirci kapasitesinin en az yüzde 3'ü oranında olacak.

Bakan Kurum, yeni yönetmelikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Ülkemizin Sığınak Yönetmeliği'ni günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz.'

