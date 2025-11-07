Harran Üniversitesi Hastanesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık semineri düzenledi. Seminerde, beyin ölümü tespitinin önemi, donör bakım süreçleri ve radyolojik incelemelerin kritik rolü ele alınırken, organ bağışının birçok hastaya umut olabileceği vurgulandı. Seminerde konuşan Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, organ bağışının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

'Toplumsal Farkındalık Oluşturmak Hepimizin Görevi'

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, organ bağışının bir insanlık görevi olduğunu vurgulayarak, 'Organ bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu tür eğitimlerle hem sağlık çalışanlarımızın hem de toplumun bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

'Sürecin Doğru Yönetilmesi, Birçok Hastaya Umut Olabilir'

Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim Şengel, seminerde 'Apne Testi ve Donör Bakımı' konulu sunum yaptı. Dr. Şengel, beyin ölümü gerçekleşen hastalarda donör bakımının önemine vurgu yaparak, 'Organ bağışı, yaşamın bir insandan diğerine devam etmesidir. Her sağlık çalışanının bu süreci doğru yönetmesi, birçok hastaya umut olabilir' dedi.

'Radyolojik Değerlendirmeler Büyük Önem Taşıyor'

Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Kaya ise 'Beyin Ölümü Tanısında Radyolojik İncelemeler' başlıklı sunumunda, görüntüleme yöntemlerinin organ bağışı sürecindeki rolüne değindi. Dr. Kaya, 'Radyolojik incelemeler tanının doğrulanmasında büyük önem taşır. Bu konuda doğru ve hızlı değerlendirme, organ bağış sürecinin en kritik aşamasıdır' dedi.

Seminere, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Altay ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Atlas da katıldı.

Etkinlikte, organ bağışının toplumsal önemine dikkat çekilerek sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması amaçlandı.

Kaynak : PERRE