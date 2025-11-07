Adıyaman Belediyesi, kent genelindeki altyapı, üstyapı, temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerini planlı ve koordineli bir şekilde yürütüyor. Birimler arasındaki işbirliği sayesinde birçok mahallede çalışmalar kısa sürede tamamlanırken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerde belirgin ilerleme sağlanıyor.

Altyapı Çalışmaları Tamamlanan Bölgelerde Üstyapı Çalışmaları Başlıyor

Altyapı çalışmaları sona eren bölgelerde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt serimi, yama ve zemin hazırlık işlemlerini hızla tamamlıyor. Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi de yol çizgi ve şeritlendirme uygulamalarıyla yolları trafiğe hazır hâle getiriyor. Kaldırım ve yürüyüş yollarındaki bozulmalar ise bakım-onarım ekiplerince yenileniyor. Bu planlı saha hareketi, yol, kaldırım ve ulaşım güvenliğinin eş zamanlı iyileştirilmesini sağlıyor.

Temizlik ve Yeşil Alanlarda Düzenli Bakım Sürüyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yol temizliği, çöp toplama ve genel çevre düzeni çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yeşil alanların günlük bakımını üstlenerek kent estetiğine katkı sunuyor. İki birimin koordineli çalışması, düzenli ve temiz bir şehir görünümü sağlıyor.

Yağmur Suyu Ve Kanalizasyon Hatları Yenileniyor

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında:

-İmamağa Mahallesi 1992 Sokak'ta içme suyu hattı yenileniyor.

-Sümerevler Mahallesi 1720 ve 1763 sokaklar ile Yeni Mahalle 26126 Sokak ve Kemalpaşa Caddesi'nde kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenileniyor.

-Sümerevler Mahallesi Karaali Caddesi'nde 500'lük yeni içme suyu ana hat borusu döşeniyor.

-Yeni Pınar Mahallesi 310-312 sokaklar ve Eskisaray Mahallesi 213 Sokak'ta 140'lık içme suyu hattı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Sekiz Mahallede Eş Zamanlı Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sekiz mahallede asfalt, freze ve yama çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar şu noktalarda sürüyor:

-Türkiye Petrolleri Mahallesi: Türmüz yolu,

-Alitaşı Mahallesi: Menekşe Caddesi,

-Feleket Küme Evleri,

-Sümerevler Mahallesi: 1750 Sokak yama, 1720-1748/1752 sokaklarda asfalt, 1702-1708-1705-1709 sokaklarda freze çalışması,

-Yeşilyurt Mahallesi: 21203-21205 sokaklar,

-Kavi Caddesi,

-Yunus Emre Mahallesi: 2903 ve 2992 sokaklar,

-Bahçelievler Mahallesi: 910 ve 912 sokaklar,

-Cumhuriyet Mahallesi: 25115 ve 25116 sokaklar.

Ayrıca, asfaltı tamamlanan Gebeli ve Örenli mahalleleri ile Karapınar Caddesi'nde yol çizgi çalışmaları tamamlanarak ulaşım güvenliği sağlandı.

Başkan Tutdere: 'Daha Konforlu Ve Güvenli Bir Kent İçin Çalışıyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, koordineli çalışmaların kent genelinde hız kesmeden devam ettiğini belirterek, 'Adıyaman'ımızın her noktasında belediye ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışıyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde hızlıca üstyapıya geçiyoruz. Aynı zamanda kaldırımlar, yeşil alanlar ve temizlik hizmetlerinde ekiplerimiz aralıksız görev başında. Amacımız vatandaşlarımızın daha konforlu, daha güvenli ve daha temiz bir şehirde yaşamalarını sağlamak. Tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

