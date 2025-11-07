Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) 'Kültür, Diyalog ve Destek Programı'nın Feriye İstanbul'daki kapanış etkinliğine katıldı. Etkinlikte 'Türkiye'de Yerel Kültürel İşbirlikleri' panelinde konuşan Başkan Tutdere, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ile birlikte kültür ve sanatın toplumsal dönüşümdeki rolüne değindi.

Başkan Tutdere'ye etkinlikte Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş ve Adıyaman Belediye Meclis Üyesi Hacı Karataş eşlik etti.

'Deprem Sonrası, Kültürün ve Sanatın İyileştirici Gücüne Sarıldık'

Başkan Tutdere, konuşmasına İKSV'nin Adıyaman'daki projeleri olan Kömür Kültür Merkezi, Hayat Parkı ve Perre Çocuk ve Kent Bienali için teşekkür ederek başladı. Depremin yarattığı büyük toplumsal yıkımı hatırlatan Başkan Tutdere, '6 Şubat'ta taş üstünde taş kalmadı. On binlerce insanımızı kaybettik. Kentimizin altyapısı, üstyapısı çöktü. Ama en büyük yıkım insanların iç dünyasında yaşandı. Bu travmayı aşmak için kültürün ve sanatın iyileştirici gücüne sarıldık' dedi.

'STK'ların Desteği Kritik Önemde'

Başkan Tutdere, deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, 'Sahada STK'ların desteği deprem sonrası Adıyaman'ın en büyük gücüydü. Ancak STK'lar yavaş yavaş çekiliyor. Oysa sorunlar hâlâ çok büyük. Dayanışmanın büyüyerek devam etmesi gerekiyor. Halkımız da bu desteğin sürmesini istiyor' ifadelerini kullandı.

'Sanat, Halkın Yaralarını Sarıyor'

Deprem sonrası düzenlenen kültür ve sanat faaliyetlerinin kentte olumlu etkisini vurgulayan Başkan Tutdere, 'Bir konser yaptığımızda gençlerin gözlerindeki o ışıltı, ailelerin motivasyonu bize sanatın iyileştirici gücünü gösteriyor. Ne yazık ki Adıyaman'da bir kültür merkezi, sinema salonu, tiyatro salonu yok. Bu eksiklikleri gidermek için projeler hazırlıyoruz. STK'larımızın desteğine ihtiyacımız var' dedi.

'Adıyaman, Açık Hava Müzesi Niteliğinde'

Panelde Adıyaman'ın kültürel mirasına da değinen Başkan Tutdere, kentin tarihî zenginliğini şu sözlerle anlattı: 'Adıyaman, Kommagene'nin mirasını taşıyan, Nemrut Dağı'na ev sahipliği yapan bir açık hava müzesi. Çok değerli kültür varlıklarımız var ancak lobi gücü yüksek şehirler arasında sıkışıp kaldığımız için sesimiz yeterince duyulmuyor. Önümüzdeki bahar aylarında tüm katılımcıları Adıyaman'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız.'

'Kâhtalı Mıçe İçin Kapsamlı Bir Anma Programı Planlıyoruz'

Başkan Tutdere, Şubat ayında kaybedilen Adıyamanlı sanatçı Kâhtalı Mıçe için kapsamlı bir kültür-sanat programı planladıklarını duyurarak, 'Kâhtalı Mıçe'nin kültürümüze kattıklarını yaşatmak için önümüzdeki dönem özel bir anma programı düzenleyeceğiz. Tarihler netleştiğinde tüm paydaşlarımızı davet edeceğiz' dedi.

'Adıyaman'da Bir Kültür Merkezi Yok, Bu Kapsamda Projeler Hazırlıyoruz'

Adıyaman'da kültür ve sanat altyapısına ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Başkan Tutdere, 'Adıyaman'da bir kültür merkezi yok. Bunu şehrimize kazandırmak için projeler hazırlıyoruz. Sergi ve fuar alanları, tiyatro salonları, konser mekânları inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda özellikle İstanbul merkezli kurumlarımızın desteğini bekliyoruz' dedi.

Başkan Tutdere'den Dayanışma ve İşbirliği Mesajı

Konuşmasının sonunda Başkan Tutdere, kültür ve sanat alanındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, 'Yerelde katılımcı ve çoğulcu bir yönetim modeli uyguluyoruz. Muhtarlarımız, STK'larımız, kent konseyi ve tüm paydaşlarımızla güçlü bir işbirliği kuruyoruz. Deprem yaşayan şehirlerde bir tebessüm bile büyük anlam taşıyor. Kültür ve sanatın iyileştirici gücünü Adıyaman'da büyütmek için ortak çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE