AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli bir konuyu gündeme taşıdı. Kariyer meslek mensuplarının özlük hakları, harcırahları ve konaklama giderleri hakkında açıklama yapan Kurt, yapılacak düzenlemelerin hem kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendireceğini hem de denetim hizmetlerinin kalitesini artıracağını vurguladı.

'Mevcut Rakamlarla Öğretmenevinde Bile Konaklamak Mümkün Değil'

Kariyer mesleklerde son yıllarda artan özel sektöre geçişlerin temel nedeninin ücret ve özlük hakları olduğunu belirten Milletvekili Kurt, müfettiş, denetçi ve uzmanların görevlerini sürdürürken karşılaştığı konaklama sorunlarına dikkat çekti. 2025 yılında gündelik ödemelerin 884 lira, konaklama ücretinin ise 1.547 lira olduğunu hatırlatan Milletvekili Kurt, 'Bu rakamlarla öğretmenevinde bile konaklamak mümkün değil' dedi.

'Konaklama Ödemelerindeki Artışa Rağmen Rakamlar Yeterli Değil'

2026 yılı bütçesinde konaklama ödemelerinde yapılan artışa rağmen rakamların yetersiz olduğunu belirten Milletvekili Kurt, gündelik ödemelerin 1.157 lira, konaklama ücretinin 2.198 lira olmasının yeterli olmadığını ifade etti.

'Devletimiz, Personelinin Temel İhtiyaçlarını Esirgememeli'

Kariyer meslek mensuplarının görevlerini konaklama kaygısı taşımadan yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Milletvekili Kurt, Harcırah Kanunu'nun ek 2'nci maddesindeki rakamın 4.200 TL'ye yükseltilmesini talep ederek, 'Devletimiz, müfettişinden uzmanına kadar görev yapan personelinin temel ihtiyaçlarını esirgememelidir' dedi.

Kaynak : PERRE