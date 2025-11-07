Adıyaman'da deprem sonrası yaşanan tahribat ve altyapı sorunlarına dikkat çeken Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, yazılı açıklama yaptı. Başkan Alsan açıklamasında, 'Geçmişte atalarımızın inşa ettiği medeniyetin izlerini taşıyan bu topraklarda, bugün temel ihtiyaçları bile karşılayamıyor olmamız utanç verici' dedi.

'Bir Şehir Sadece Binalardan İbaret Değildir'

Deprem sonrası Adıyman'da altyapının yok olduğunu, su ve hijyen sorunlarının sürdüğünü vurgulayan Başkan Alsan, 'Geçmişin mirasına ne kadar uzak düştüğümüzün acı bir ispatı. Unutmayalım ki, bir şehir sadece binalardan ibaret değildir. Bir şehir, insanıyla, kültürüyle, tarihiyle vardır' ifadelerine yer verdi.

'Alternatif Su Kaynakları Hayata Geçirilmelidir'

Başkan Alsan, Adıyaman'ın acil ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif su kaynakları ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinin altını çizerek, 'Dört bir yanı su olan memleketimize alternatif su kaynaklarını alt yapı sistemleriyle getirerek şehrimizin 50-100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak projeleri inşa etmeliyiz. Halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar inşa etmeliyiz. Geçmişten kalan eserleri restore ederek gelecek nesillere aktarmalıyız. Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini, medyayı aktif şekilde yöneterek ve fiziki alt yapımızı inşa ederek yeniden turizme kazandırmalıyız' ifadelerini kullandı.

Başkan Alsan açıklamasının tamamında şu ifadeleri kaydetti:

'Ecdadımız, fethettiği topraklara sadece kılıçla değil, aynı zamanda medeniyetin nişaneleriyle de damga vurdu. Hanlar, hamamlar, su kemerleri... Her biri, yeni yurtların sadece yaşanılır kılınmasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal hayatın da yeşermesini sağlayan hayat kaynaklarıydı.

Geçmişin Mirası:

Hanlar: Seyyahların ve tüccarların güvenli limanları, ticaretin kalbi.

Hamamlar: Sadece temizlik değil, sosyal etkileşim ve şifa merkezleri.

Su Kemerleri: Şehirlere hayat veren, mühendislik harikası yapılar.

Çeşmeler: Her köşe başında susuzluğu gideren, cömertliğin sembolü.

Günümüzün Acı Gerçeği

Depremin vurduğu Adıyaman'da ne han kaldı ne hamam... Turistlerin konaklayabileceği otel yok,altyapı çöktü. Su yok, hijyen yok, umut yok... Ecdadın mirasına ne kadar uzak düştüğümüzün acı bir ispatı.

Adıyaman'daki bu manzara, sadece bir deprem felaketinin sonucu değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuzu ne kadar ihmal ettiğimizin de bir göstergesi. Geçmişte atalarımızın inşa ettiği medeniyetin izlerini taşıyan bu topraklarda, bugün temel ihtiyaçları bile karşılayamıyor olmamız utanç verici.

Adıyaman'ın acil ihtiyaçlarını karşılamak için seferberlik ilan etmeliyiz.

Dört bir yanı su olan memleketimize alternatif su kaynaklarını alt yapı sistemleriyle getirerek şehrimizin 50-100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak projeleri inşa etmeliyiz.

Halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar inşa etmeliyiz. Geçmişten kalan eserleri restore ederek gelecek nesillere aktarmalıyız. Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini medyayı aktif şekilde yöneterek ve fiziki alt yapımızı inşa ederek yeniden turizme kazandırmalıyız.

Unutmayalım ki, bir şehir sadece binalardan ibaret değildir. Bir şehir, insanıyla, kültürüyle, tarihiyle vardır. Adıyaman'ı yeniden inşa ederken, sadece binaları değil, aynı zamanda insanların umutlarını ve geleceğini de inşa etmeliyiz. Bu şehri ayağa kaldırmalıyız.'

Kaynak : PERRE