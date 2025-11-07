TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken, Şanlıurfa'daki elektrik kesintileri gündeme geldi. Bakan Alparslan Bayraktar'ın sunumu sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 'Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta' diyerek tepkisini dile getirdi. Milletvekili Tanal'ın sözlerine yanıt veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, 'Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Tanal, 'Halka hırsız mı diyorsunuz' diyerek sert tepki gösterdi.

Artan gerilimin ardından komisyona 20 dakika ara verilirken, olayın ardından sosyal medya üzerinden de açıklama yapan Milletvekili Tanal, 'Elektrik borcunu ödeseydin kesilmezdi' diyen kişi, bu ülkenin asıl karanlığıdır. Bu cümle, bir milletin onuruna söylenmiş en ağır hakarettir. Bu söz, halktan kopmuş, saraydan konuşan bir zihniyetin itirafıdır' dedi.

Milletvekili Tanal, yoksulluğun sebebinin iktidar olduğunu, ancak suçun halka yüklendiğini belirterek, 'Şanlıurfa'da vatandaş faturayı ödeyemiyor çünkü gelir yok, destek yok, adalet yok. Çiftçi sulama elektriğini ödeyemiyor çünkü tarım politikası çökmüş, DEDAŞ zulmü her köyü sarmış. Esnaf ödeyemiyor çünkü iş yok, üretim durmuş, kepenkler kapanmış' sözlerine yer verdi.

Milletvekili Tanal, Türkiye'nin elektrik ihracatını da eleştirerek, 'Bir yanda Suriye'ye elektrik ihracı sürüyor, diğer yanda Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman karanlıkta kalıyor. Devletin elektriği sınır ötesine değil, önce kendi vatandaşının evine, tarlasına, okuluna gitmelidir' dedi.

Devletin görevinin vatandaşını cezalandırmak değil, korumak olduğunu ifade eden Milletvekili Tanal, 'Yoksulun elektriğini kesmek, sofrasındaki ışığı söndürmektir. Bu ülkenin asıl borcu, halkın ödeyemediği elektrik faturası değil; iktidarın halka, adalete, vicdana ödeyemediği adalet borcudur' değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Tanal, açıklamasını 'Korkunun, kibirin, zulmün karanlığı bitecek; halkın aydınlığı doğacak' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE