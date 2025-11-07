Ziyarette yerel basının toplum üzerindeki sorumluluğuna dikkat çeken Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, 'Kahta'da ilkeli, tarafsız, halkın ve kamu yararını gözeten bir basın anlayışını sürdürmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması, yerel yöneticilerimizle olan iletişimlerin güçlü olmasıyla paraleldir. Bu vesileyle kongrede güven tazeleyen Başkan Mehmet Sait Dilek'e ve yeni yönetimine başarılar diliyoruz' dedi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ne teşekkür eden DEM Parti Kahta İlçe Başkanı Mehmet Sait Dilek, basının önemi ve sorumluluklarına dikkat çekti.

Başkan Dilek, 'Basın, medya demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birdir. İlçemizin sorunlarının çözümünde basının katkısı gerçekten çok önemlidir. Yönetim kurul olarak cemiyetin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduk. Halkımızla birlikte bölgemizin gelişimi için çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE