Akaryakıt fiyatlarında artış trendi sürüyor. 25 Ekim'de motorine 3 lira 4 kuruş, 31 Ekim'de ise benzine 1 lira 15 kuruş zam yapılmasının ardından, araç sahiplerini üzecek yeni bir zam kararı daha geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına ortalama 2 lira 11 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar 7 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren pompaya yansıdı. Sektör kaynakları, son artışta döviz kurundaki yükseliş ve küresel petrol piyasasındaki dalgalanmaların etkili olduğunu belirtti.

Büyükşehirlerde Güncel Akaryakıt Fiyatları (7 Kasım 2025):

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,72 TL

Motorin: 57,58 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,54 TL

Motorin: 57,43 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,57 TL

Motorin: 58,61 TL

LPG: 27,60 TL

Motorine yapılan 2 lira 11 kuruşluk zammın ardından Adıyaman'da da akaryakıt fiyatları değişti. Güncel rakamlara göre kentte benzin litre fiyatı 55,79 TL, motorin litre fiyatı 59,85 TL, LPG litre fiyatı ise 28,22 TL olarak belirlendi.

Kaynak : PERRE