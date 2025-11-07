Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı'nda, kış mevsiminde olumsuz hava şartlarının neden olabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların can güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumlarda, il genelinde yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve hazırlıklar aktarıldı.

Toplantıda, kış mevsimiyle birlikte oluşabilecek sis, yağmur, kar, tipi, fırtına ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı kurumlar arası koordinasyonun artırılması, trafik güvenliği tedbirlerinin uygulanması ve Karayolu Trafiği Eylem Planı kapsamında yapılacak faaliyetler ele alındı.

Vali Osman Varol, yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla trafik güvenliğinin sağlanmasında tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, 'Vatandaşlarımızdan araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmelerini, kış lastiği kullanımına dikkat etmelerini ve trafik kurallarına azami özen göstermelerini rica ediyorum' dedi.

Bu kapsamda vatandaşlardan, araç bakımlarını ihmal etmemeleri, güvenli sürüş kurallarına titizlikle uymaları ve olumsuz hava koşullarında dikkatli davranmaları istendi.

Kaynak : PERRE