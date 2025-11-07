Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Şimşek, konuşmasında hem vergi affı beklentilerine hem de ekonomik programın ilerleyişine ilişkin önemli mesajlar verdi. Vergisini zamanında ödeyen mükelleflerin hakkını koruyacaklarını vurgulayan Şimşek, 'Zor durumda olanlara kolaylık sağlarız ama uyumlu mükellefi cezalandırmayız' ifadesini kullandı.

'Vergisini Zamanında Ödeyen Vatandaşımızı Ödüllendirmeliyiz'

Şimşek, sık sık gündeme gelen vergi affı iddialarına değinerek, 'Yeni bir vergi affı, yapılandırma veya benzeri bir düzenleme gündemimizde yok. Bu tür uygulamalar vergi adaletini zedeliyor. Biz vergisini zamanında ödeyen vatandaşımızı ödüllendirmeliyiz, cezalandırmamalıyız. Vergi uyumunu bozan, kayıt dışılığı teşvik eden hiçbir adımı desteklemeyiz' ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek, vergi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara ilişkin ise esneklik sağlandığını belirterek, 'Eğer mükellefimiz gerçekten zordaysa, bilançosunu, gelir tablosunu getirir, durumunu izah eder; o zaman memnuniyetle taksitlendiririz. Ama keyfi gecikmelere göz yummayız' dedi.

'Deprem Bölgesi İçin 3,6 Trilyon Liralık Kaynak Kullanıldı'

Şimşek, konuşmasında deprem bölgesine yapılan harcamalara değinerek, 'Bugüne kadar 2025 fiyatlarıyla 3,6 trilyon liralık, yani yaklaşık 90 milyar dolar tutarında harcama yaptık. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en büyük yeniden imar çabasıdır' ifadelerini kullandı.

'Mücbir Sebep 30 Kasım'da Sona Eriyor'

Depremden etkilenen illerde mücbir sebep uygulamasının 30 Kasım'da sona ereceğini hatırlatan Şimşek, 'Mücbir sebep süresi bitse bile gerçekten etkilendiğini belgeleyen vatandaşlarımız bu imkândan yararlanabilecek. Ayrıca, 250 bin liraya kadar olan teminat şartını da kaldırdık' diye konuştu.

'Sosyal Konut Projesiyle Dar Gelirliye Ev Sahibi Olma İmkanı Sunacağız'

Konut politikalarına değinen Bakan Şimşek, 500 bin sosyal konut projesi hakkında bilgi vererek, 'Bu proje, kira öder gibi ev sahibi olmayı mümkün kılacak. Asgari ücretliden emekliye kadar herkesin kendi gelirine göre ödeme yapacağı bir sistem olacak. Kira enflasyonunu kalıcı biçimde azaltacak bu adım, hem arzı artıracak hem de konut fiyatlarındaki baskıyı hafifletecek' dedi.

'Kira Enflasyonu Yavaşlamaya Başladı'

Enflasyonun genel seyrine değinen Şimşek, 'Kira enflasyonundaki artış hızı yavaşlamaya başladı. Önümüzdeki dönemde bu alanda kalıcı bir normalleşme bekliyoruz. Para politikasındaki sıkı duruş ve mali disiplini koruyarak dezenflasyon sürecini kalıcı hale getireceğiz' ifadelerini kullandı.

'Sağlık Durumum Gayet İyi'

Hakkında çıkan sağlık iddialarına da değinen Şimşek, 'Benim kronik bir rahatsızlığım yok. Sağlık durumum gayet iyi. Programı kararlılıkla sürdürüyoruz, ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz' dedi.

'Program Sonuç Vermeye Başladı'

Ekonomik programın olumlu sonuçlar vermeye başladığını vurgulayan Bakan Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

'Mali disiplini, fiyat istikrarını ve yapısal reformları eş zamanlı sürdürüyoruz. İlk sonuçlar alınmaya başlandı. Cari açık daralıyor, rezervler güçleniyor, enflasyon beklentileri düşüyor. Türkiye'nin ekonomik temelleri sağlam, biz kararlılıkla yola devam edeceğiz.'

