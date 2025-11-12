Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçağın düşmesi sırasında uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Enkazın Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından saat 17.00'de bulunduğu ve kaza kırım ekibinin bölgeye intikal ettiği belirtildi. Uçağın düşme sebebi, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı inceleme sonucunda belirlenecek.

MSB, kazada şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı. Şehitler arasında Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir ile Hava Uçak Bakım ve Hava Ulaştırma personelinden 16 isim yer alıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit askerler için taziye mesajında, 'Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim' ifadelerini kullandı. Bakan Güler ayrıca Gürcistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüşerek arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şehircilik Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla onların yanında olalım' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak : PERRE