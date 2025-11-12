Adıyaman'ın en merkezi noktası olan Atatürk Bulvarı'nda vatandaşların güvenle yaşayabileceği yeni konutlar ve iş yerleri tamamlanarak hizmete sunuldu. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Atatürk Bulvarı'ndaki rezerv alanları ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında inşa edilen yapıların hem modern şehircilik anlayışına hem de deprem güvenliği standartlarına uygun olarak hayata geçirildiğini ifade etti.

Rezerv alanlarda hayata geçirilen yeni yaşam alanları, vatandaşlara güvenli konut ve iş yeri imkânı sunarken, şehrin siluetine de modern bir görünüm kazandırıyor.

Kaynak : PERRE