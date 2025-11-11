Şirketin ekonomik sıkıntıları ve yargı süreci devam ederken, Adıyaman'daki akaryakıt istasyonlarında da pompaların satışa kapatıldığı bildirildi.

Adıyaman'da Pompalar Suskun: Satışlar Durduruldu

Adıyamanlı sürücüler, yakıt almak için gittikleri Türkiye Petrolleri (TP) tabelalı istasyonlarda, 'satış yapılamıyor' uyarısıyla karşılaştı.

İstasyon çalışanlarının verdiği bilgiye göre, şirketin merkezden gelen talimatıyla satışlar geçici olarak durduruldu. Bazı istasyonlarda pompalar mühürlenirken, 'yakıt tedarikinde yaşanan kesinti' gerekçe gösterildi.

TP Petrol Hakkında Dev Soruşturma

TP Petrol, SOCAR Türkiye'ye ait Antalya ve Hatay'daki rafinerilerden 1 milyar TL'nin üzerinde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

SOCAR'ın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şirketin üç yöneticisi tutuklanmış, Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Zülfikari'nin haftalardır yurt dışında olduğu ve 'firari' durumda bulunduğu öne sürülüyor.

Konkordato Başvurusu: Mahkeme Tedbir Kararı Verdi

Bu gelişmelerin ardından Zülfikarlar Holding bünyesindeki TP Petrol Dağıtım A.Ş., geçtiğimiz hafta İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu.

Başvuruda, şirketin aktif varlıkları üzerine tedbir konulması ve belirli bir süreyle kesin mühlet verilmesi talep edildi.

Mahkeme, ilk inceleme sonunda tedbir kararı verilmesini onayladı.

Ekonomik Krizin Etkisi Genişliyor

Zülfikarlar Holding'e bağlı bir diğer şirket olan Akça Kimya'nın 1 milyar TL tutarındaki tahvil ödemelerini gerçekleştirememesi, grubun finansal kriz içinde olduğuna dair iddiaları güçlendirmişti.

Uzmanlara göre TP Petrol'ün konkordato talebi, sadece şirketin değil, bağlı iştiraklerin de nakit akışı sorunu yaşadığını ortaya koyuyor.

Mahkeme İncelemesi ve Olası Senaryolar

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin, şirketin mali tabloları ve devam eden soruşturma kapsamında geçici mühlet kararı verip vermeyeceğine önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.

Eğer konkordato başvurusu reddedilirse, TP Petrol Dağıtım A.Ş. iflas süreciyle karşı karşıya kalabilir.

Başvurunun kabul edilmesi halinde ise, konkordato komiseri heyeti atanarak mali yapının denetim altına alınacağı bildiriliyor.

Sektörde Belirsizlik Sürüyor

Türkiye genelinde 700'e yakın istasyonu bulunan TP Petrol'ün içinde bulunduğu süreç, akaryakıt tedarik zincirinde yeni bir kriz endişesi yarattı.

Sektör temsilcileri, konkordato kararının yalnızca TP Petrol'ü değil, bayi ağındaki yüzlerce işletmeyi ve binlerce çalışanı da etkileyebileceğini belirtiyor.

Adıyamanlı sürücüler, yakıt sıkıntısının uzun sürmemesini umut ederken, resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde şirket merkezinden yapılması bekleniyor.

