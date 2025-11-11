Asansör 6. Kattan 3. Kata Düştü

Olay, Rasim Özdenören Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site sakinlerini taşıyan asansör henüz bilinmeyen bir nedenle 6. kattan 3. kata düştü. Çarpmanın etkisiyle asansör kabininde bulunan 5 kişi yaralandı.

İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalanları Kurtardı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör kabininde mahsur kalan vatandaşları dikkatli bir şekilde kurtardı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan 5 kişiden birinin ayağının kırıldığı, diğerlerinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı.

Yetkililer, asansör bakım ve güvenlik kontrollerinin düzenli yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak : PERRE